+7 (922) 844-69-88
Ежедневно с 7.00 до 24.00

Надёжные агронавигационные системы по ценам заводов производителей и ниже

  • Только надёжные агронавигаторы. Официальная гарантия до 5 лет
  • Быстрая и бесплатная доставка в любой населенный пункт России
  • Возможна оплата при получении в Вашем населённом пункте
Посмотреть модели агронавигаторов
bike-woman
figure figure

Выгоды от использования агронавигатора


bike-detail

Исключение пропусков и перекрытий

bike-detail

Экономия средств защиты растений и удобрений

bike-detail

Сокращение сроков выполнения работ до 30%

bike-detail

Возможность обрабатывать поля в ночное время

bike-detail

Контроль и замеры обработанных площадей

bike-detail

Окупаемость — 1 сезон за счет экономии ресурсов



Точные системы параллельного вождения работающие на бесплатном спутниковом сигнале

Устанавливается в кабину сельскохозяйственной машины не сложнее обычного автомобильного навигатора. Очень просты в использовании и не требуют профессиональной установки специалистами.

Агронавигатор Кампус

Агронавигатор Кампус с усиленной антенной

Есть в наличии
69 000 Р 70 500 руб.
  • Погрешность до:20-30 см
  • Размер экрана:18x10 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:5 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор агроглобал

Агронавигатор Agroglobal 8000 с ус. антенной

Есть в наличии
66 200 Р 68 500 руб.
  • Погрешность до:20-30 см
  • Размер экрана:18x10 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:5 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор агроглобал

Агронавигатор Agroglobal AT5 одночастотный

Есть в наличии
80 200 Р 85 500 руб.
  • Погрешность до:20-30 см
  • Размер экрана:15.5x8.5 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:5 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор агроглобал
Рекомендуем

Агронавигатор Agroglobal AT5 двухчастотный

Есть в наличии
100 600 Р 114 000 руб.
  • Погрешность до:10-15 см
  • Размер экрана:15.5x8.5 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:5 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор Авимап

Агронавигатор AvMap G7 с усиленной антенной

Есть в наличии
105 000 Р 115 000 руб.
  • Погрешность до:20-30 см
  • Размер экрана:15.4x9.1 см
  • Частотность:72 Герц
  • Гарантия до:5 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор EFT Pilot

Агронавигатор EFT Pilot c усиленной антенной

Есть в наличии
99 000 Р 105 500 руб.
  • Погрешность до:30 см
  • Размер экрана:20x11.5 см
  • Частотность:5 Герц
  • Гарантия до:2 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор Trimble EZ-Guide 250

Агронавигатор Trimble EZ-Guide 250

Есть в наличии
104 600 Р 108 600 руб.
  • Погрешность до:40 см
  • Размер экрана:13x8 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:2 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Агронавигатор Trimble 750

Агронавигатор Trimble CFX 750 Lite

Есть в наличии
160 000 Р 170 000 руб.
  • Погрешность до:20-30 см
  • Размер экрана:23x13 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:2 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ

Сравнительная таблица характеристик агронавигационных систем

Мы ценим время наших клиентов, поэтому создали данную таблицу чтобы Вы смогли быстро сравнить между собой агронавигаторы по основным характеристикам и определиться с выбором.
Если у Вас вознут вопросы - свяжитесь с нами. Мы всегда на связи и рады Вам помочь.
  • Название: Кампус Агроглобал
    8000     Агроглобал
    AT5 одночаст.     Агроглобал
    AT5 двухчаст.     AvMap
    G7     EFT
    Pilot     Trimble
    250     Trimble
    CFX 750 Lite
  • Тип экрана: Обычный Обычный Обычный Обычный Мультитач Обычный Обычный Мультитач
  • Погрешность до: 20-30 см 20-30 см 20-30 см 10-15 см 20-30 см 30 см 40 см 20-30 см
  • Частотность: 10 Герц 10 Герц 10 Герц 10 Герц 72 Герц 5 Герц 10 Герц 10 Герц
  • Размер экрана: 18*10 см 18*10 см 15.5x8.5 см 15.5x8.5 см 15.4x9.1 см 20x11.5 см 13x8 см 23x13 см
  • Поддержка ГЛОНАСС: да да да да да нет нет да
  • Карта рабочих полей: да да да да да нет нет да
  • Автосохранение при экстренном отключении: да да да да да нет нет нет
  • Голосовое сопровождение: да да да да нет нет нет нет
  • Поддержка видео-камеры: нет да да да да нет нет да
  • Управление опрыскивателем: нет да да да да нет нет да
  • Настройка смещения агрегата: нет нет (скоро) нет (скоро) нет (скоро) да нет да да
  • Выгрузка рабочих полей для просмотра на компьютере: да да да да да нет нет платно
  • Рабочий диапазон напряжения: 12-24В 10-32В 10-32В 10-32В 12-24В 12-24В 12-24В 12-24В
  • Приём платных RТК сигналов для увеличения точности до 2 см: нет нет нет да нет да нет да
  • Возможность приобретения личной РТК станции (бесплатные поправки): да нет нет да нет да да да
  • Автоматическое отключение секций при заходе на обработанный участок: нет нет да да да нет нет да
  • Требуется установка специалистами: нет нет нет нет нет нет нет нет
  • Максимально возможная точность: 2 см 20-30 см 20-30 см 2 см 20-30 см 2-4 см 40 см 2 см
  • Поддержка работы с автопилотом: скоро нет скоро скоро нет да нет да
  • Возможность обновить программное обеспечение агронавигатора: да да да да нет да нет нет
  • Рейтинг по продажам: 4 3 2 1 5 6 8 7
  • Гарантия от нас и завода: 1 год 2 года 2 года 2 года 2 года 1 год 1 год 2 года
  • Производитель: Ю. Корея Ю. Корея Ю. Корея Ю. Корея Италия Россия США США
  • Цена: 69 000 66 200 80 200 100 600 105 000 99 000 110 000 150 000


Наша кампания рекомендует приобретать агронавигатор Агроглобал АТ5 с двухчастотным приёмником.

За 100 600 рублей Вы получаете агронавигатор, который на бесплатном спутниковом сигнале позволяет работать с точностью до 15-20 см, такую точность не выдаёт ни один агронавигатор представленный на российском рынке. Точность достигается благодаря использованию современной двухчастотной технологии приёма спутниковых сигналов. Также при необходимости Вы можете увеличить точность до 2 см - подключив платные поправки от РТК операторов, стоимостью до 5000 рублей в месяц (не нужно покупать дорогостоящую РТК станцию).

Кроме возможности бюджетно увеличить точность агронавигатор позволяет при выезде за периметр поля автоматически перенаправлять жидкость обратно в бак, для исключения обработки ненужного участка. При этом сохраняется рабочее давление в системе и при въезде на обрабатываемый участок Вы сможете сразу вносить удобрения соблюдая необходимую норму вылева. А при заезде на уже обработанные участки - система автоматически отключит необходимую секцию, тем самым автоматически исключит повторно обработанные участки.

Агроглобал АТ5 с двухчастотным приёмником - это модель не имеющая аналогов и конкурентов по соотношению цена/точность, цена/функционал, цена/качество. Цена: агронавигатор Агроглобал АТ5 с двухчастотным приёмником - 100 600 рублей, платные поправки (покупаются при необходимости) 1 месяц - до 5000 рублей, блок управления опрыскивателем GeoLine (покупается при необходимости) - 45 000 рублей.

До конца года все клиенты купившие Агроглобал АТ5 с двухчастотным приемником, смогут дооснастить систему бюджетным автопилотом!

Почему выгодно покупать у нас?


bike-detail

Быстрая и бесплатная доставка в любую точку России за 2-4 дня!

За 5 лет работы мы попробовали разные способы доставки и теперь знаем, как максимально быстро доставить Вам агронавигатор! Более 95% всех наших заказов мы доставляем за 2-4 дня! Узнайте, как быстро мы сможем доставить Вам агронавигатор, заполнив форму ниже.
bike-detail

С нами безопасно! Возможна оплата заказа при получении!

Вы можете оплатить заказанный Вами агронавигатор при получении в Вашем населенном пункте или в офисах транспортных компаний Деловые Линии, СДЭК, ПЭК (наличными). На высокоточные системы параллельного вождения данное предложение не распространяется.
bike-detail

Мы даём нашим клиентам гарантии и прописываем их в договоре!

Многие компании не предлагают своим клиентам заключить договор, а просто выставляют им счёт. Мы работаем честно и прописываем в договоре все возможные нюансы сотрудничества, не говоря уже о таких стандартных аспектах как гарантия на товар, срок поставки, неустойка и так далее.
bike-detail

Официальная гарантия на агронавигаторы до 5 лет!

В нашей компании есть собственная сервисная служба, которая будет решать все Ваши вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом агронавигаторов. Если у Вас возникнет какая-либо поломка в работе агронавигатора, мы в кротчайшие сроки доставим Вам новый прибор или бесплатно отремонтируем старый.
bike-detail

Нашли дешевле? Сделаем хорошую скидку!

За счёт большого объёма покупаемой нами продукции, производители агронавигаторов дают нам хорошие скидки, что позволяет предоставлять нашим клиентам самые низкие цены в России. Если Вы нашли более низкие цены - сообщите нам об этом и мы обязательно сделаем Вам ещё более выгодное предложение!
bike-detail

Работаем для Вас без выходных с 7:00 до 24:00

Наши специалисты всегда на связи и рады Вам помочь по любым вопросам связанным с агронавигацией! При необходимости поможем оформить заказ, честно расскажем о плюсах и минусах каждой системы, поможем подобрать максимально подходящий вариант системы для решения Ваших задач

Часто задаваемые вопросы

Почему у нас такие низкие цены на агронавигаторы?
Мы работаем напрямую с производителями и закупаем агронавигаторы оптом. За счёт оптовых закупок производители дают нам хорошие скидки, что позволяет держать нам самые низкие цены на агронавигационные системы в России.
Какая гарантия на агронавигаторы?
Мы даем гарантию 1-5 лет на все агронавигаторы. Но, если вдруг после гарантийного срока у Вас возникла какая либо проблема, мы обязательно поможем её решить.
Каким способом осуществляется доставка?
Обычно мы отправляем заказы через курьерскую службу СДЭК. Исключения составляют удаленные населенные пункты, в них мы доставляем заказы через Почту России. Средний срок доставки заказов 2-4 дня. Доставка бесплатная.
Какими способами можно оплатить?
Вы можете оплатить агронавигатор на расчётный счет нашей организации. Перед оплатой на электронную почту мы Вам отправим счёт-договор, в котором будут указаны все наши реквизиты и условия поставки. После оплаты у Вас на руках будут все подтверждающие документы, что Вы произвели платеж - это Ваша гарантия безопасности.
Как правильно выбрать агронавигатор?
Чтобы впоследствии не оказаться разочарованным покупкой агронавигатора, важно понимать, на чем могут экономить производители, и на какие характеристики стоит обратить особое внимание при выборе прибора.

Дисплей
В первую очередь стоит учесть, каким дисплеем комплектуется система параллельного вождения. Если самые первые курсоуказатели могли быть вообще без экранов, так как эту роль выполняли специальные индикаторы, то современный агронавигатор обязательно должен иметь большой, качественный, цветной экран, на котором в процессе работы закрашивается обработанная площадь, ведется её подсчет, прорисовываются треки движения техники и даются подсказки относительно степени отклонения от заданной линии. Важной функцией является возможность регулировки яркости экрана, а также наличие дневного и ночного режимов работы, чтобы можно было снизить нагрузку на глаза механизатора в темное время суток. Удивительно, но такие элементарные функциональные возможности иногда отсутствуют даже у дорогостоящих агронавигаторов.

Надежность корпуса
Как правило, работа в поле часто сопровождается условиями повышенной запыленности, влажности и вибрации. Чтобы эти внешние факторы не наносили вреда электронному GPS агро прибору, его корпус должен обладать достаточной степенью защищенности. Производители дешевых систем параллельного вождения комплектуют их дисплеями в недорогом пластиковом корпусе, необладающими никакими защитными характеристиками. Пыль легко проникает в щели и открытые разъемы дисплея и оседает на электронных элементах. Под влиянием условий влажной среды пыле-грязевая смесь приобретает агрессивные свойства и оказывает необратимое негативное воздействие. Как следствие, срок службы таких дешевых дисплеев оказывается недолгим, и ремонту такие виды поломок обычно не подлежат.

Мы контролируем надежность продаваемых приборов, поэтому все продаваемые приборы выполнены из прочного промышленного пластика и обладают устойчивостью к ударам, вибрации и высоким температурам.

Ресурсы
При параллельном вождении системе приходится обрабатывать большие потоки данных, которые она ежесекундно получает со спутников для точного позиционирования. Выполнение таких задач требует максимального задействования системных ресурсов. Но если производитель, сэкономив, укомплектовал прибор недостаточно мощным процессором и другими низкокачественными деталями, то очень вероятно, что в самый разгар работы система не справится с нагрузкой и начнет зависать, или же вовсе остановится.

Одной из причин выхода курсоуказателя из строя может стать его перегрев или перепады напряжения. Это вполне возможно, ведь многие аграрии используют старые модели тракторов, работа которых часто не отличается стабильностью. А ведь питание прибор получает именно от агрегата, на котором он установлен. Поэтому все продаваемые нами агронавигаторы имеют защиту от перепадов напряжения, а также систему теплоотвода, защищающую от перегрева.

Точность
Одной из главных задач любого агронавигатора является точное позиционирование, которое зависит от используемого GPS приемника. Хороший GPS приемник, обеспечивающий сантиметровую точность, стоит довольно дорого, именно поэтому высокоточная качественная система параллельного вождения не может стоить очень дешево. Чтобы не оказаться обманутым, при покупке нужно не только на словах узнать, какую точность гарантирует производитель, но и выяснить, какой именно GPS приемник будет входить в комплект, как он выглядит, какими характеристиками обладает.

Сервис
Все наши партнёры-производители тщательно тестируют свои приборы, и, если надо, работают над их усовершенствованием, производят доработку программного обеспечения. Мы и наши партнёры заинтересованы в обратной связи с конечным потребителем и всегда готовы оказать техническую поддержку. А нацеленный только на прибыль производитель особо не задается вопросом качества и собственной репутации. Поэтому, сталкиваясь с негативными последствиями после продажи низкокачественных приборов, может просто поменять свой адрес, сайт или телефон, чтобы избежать ответственности.

Наш пятилетний опыт по внедрению систем параллельного вождения подтвердил: бренд имеет значение. Люди доверяют компании, которая имеет хорошую репутацию и производит качественные приборы для аграриев. Наша команда всегда готова оказать техническую поддержку своим клиентам, интересуются их потребностями и регулярно расширяют свой ассортимент, пополняя его новыми моделями и аксессуарами.

Агронавигатор – это прибор, который должен помочь оптимизировать работу техники в поле и снижать расходы на топливо, удобрения, посевные материалы. Чтобы система параллельного вождения принесла в итоге реальный экономический эффект и не вызвала разочарований, при её выборе лучше доверять профессионалам. Не стоит покупать очень дешевые приборы от непроверенных производителей, ведь это заведомый риск.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами.
Можно ли вернуть агронавигатор, если не понравится?
Мы работаем честно, в полном соответствии с законодательством РФ. Если прошло не более 14 дней с момента покупки и товар сохранил товарный вид, то да, его можно или поменять или вернуть за него деньги.


catalog-book
figure figure

Не знаете какой агронавигатор подходит именно Вам?

Бесплатно проконсультируйтесь с нашим специалистом, он поможет выбрать максимально подходящую систему для решения Ваших задач.

Для получения консультации нашего специалиста, заполните форму ниже и он перезвонит Вам

 Это совершенно бесплатно и ни к чему Вас не обязывает


8 (922) 844-69-88
Ежедневно с 7:00 до 24:00

Высокоточные системы параллельного вождения, работающие на сигналах от РТК станций


Агронавигатор агроглобал

Агронавигатор Agroglobal AT5 двухчастотный

Есть в наличии
от 114 000 Р
  • Погрешность до:2 см
  • Размер экрана:15.5x8.5 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:5 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
агронавигатор кампус РТК станция

Агронавигатор Кампус с RTK станцией

Есть в наличии
ОТ 200 000 Р
  • Погрешность до:2 см
  • Размер экрана:18x10 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:2 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Автопилот EFT Drive

Автопилот EFT Drive

Есть в наличии
ОТ 885 000 Р
  • Погрешность до:4 см
  • Размер экрана:20x11.5 см
  • Частотность:5 Герц
  • Гарантия до:2 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ
Автопилот Trimble

Автопилот Trimble GFX 750 DGPS

Есть в наличии
ОТ 920 000 Р
  • Погрешность до:2 см
  • Размер экрана:25x20 см
  • Частотность:10 Герц
  • Гарантия до:2 лет

СМОТРЕТЬ ПОДРОБНЕЕ


Просто оставьте заявку
и мы перезвоним Вам в течение 5 минут

Ответим на все интересующие Вас вопросы и при необходимости поможем оформить заказ, расскажем о плюсах и минусах каждой системы, поможем подобрать максимально подходящий вариант системы для решения Ваших задач

figure figure

Купите агронавигатор до конца апреля и получите 1 из 4 подарков на выбор

gift-item

Защита на экран

gift-item

Набор ключей

gift-item

Влагомер зерна

gift-item

Анализатор почвы


Акция не действует при покупке товара с оплатой при получении.

Заказать агронавигатор легко

order

Заявка или звонок

Вы оставляете заявку на
сайте или звоните нам: 8 (922) 844-69-88
Оставить заявку
order

Уточнение деталей

Менеджер перезванивает и консультирует Вас, помогает с выбором модели. Заключаем договор и выставляем счет
detail
order

Бесплатная доставка

Самовывоз с нашего склада или курьерская доставка по всей России
в течение 2-4 дней
detail detail
order

Получение

Получаете Ваш агронавигатор и закрывающие документы! Постоянная тех.поддержка с нашей стороны, помогаем по любым вопросам



Более 1000 довольных клиентов из разных регионов России уже экономят свои деньги используя агронавигацию!

Вы можете связаться с ними и спросить отзыв о нашей работе. Возможно среди них есть Ваши знакомые.

ПОСМОТРЕТЬ СПИСОК НАШИХ КЛИЕНТОВ


Оставить отзыв


Вы можете забрать Ваш агронавигатор в любом из пунктов выдачи или заказать доставку курьером на дом

Воспользуйтесь поиском на карте, чтобы найти ближайший к Вам пункт выдачи




Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом

Мы работаем для Вас без выходных с 7:00 до 24:00
/* Отвечает за слайдер */ /* Отвечает за открытие изображений при нажатии в слайдере*/