Надёжные агронавигационные системы по ценам заводов производителей и ниже
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Только надёжные агронавигаторы. Официальная гарантия до 5 лет
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Быстрая и бесплатная доставка в любой населенный пункт России
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Возможна оплата при получении в Вашем населённом пункте
Выгоды от использования агронавигатора
Исключение пропусков и перекрытий
Экономия средств защиты растений и удобрений
Сокращение сроков выполнения работ до 30%
Возможность обрабатывать поля в ночное время
Контроль и замеры обработанных площадей
Окупаемость — 1 сезон за счет экономии ресурсов
Точные системы параллельного вождения работающие на бесплатном спутниковом сигнале
Агронавигатор Кампус с усиленной антенной
- Погрешность до:20-30 см
- Размер экрана:18x10 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:5 лет
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Агронавигатор Agroglobal 8000 с ус. антенной
- Погрешность до:20-30 см
- Размер экрана:18x10 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:5 лет
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Агронавигатор Agroglobal AT5 одночастотный
- Погрешность до:20-30 см
- Размер экрана:15.5x8.5 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:5 лет
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Агронавигатор Agroglobal AT5 двухчастотный
- Погрешность до:10-15 см
- Размер экрана:15.5x8.5 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:5 лет
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Агронавигатор AvMap G7 с усиленной антенной
- Погрешность до:20-30 см
- Размер экрана:15.4x9.1 см
- Частотность:72 Герц
- Гарантия до:5 лет
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Агронавигатор EFT Pilot c усиленной антенной
- Погрешность до:30 см
- Размер экрана:20x11.5 см
- Частотность:5 Герц
- Гарантия до:2 лет
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Агронавигатор Trimble EZ-Guide 250
- Погрешность до:40 см
- Размер экрана:13x8 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:2 лет
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Агронавигатор Trimble CFX 750 Lite
- Погрешность до:20-30 см
- Размер экрана:23x13 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:2 лет
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Сравнительная таблица характеристик агронавигационных систем
Если у Вас вознут вопросы - свяжитесь с нами. Мы всегда на связи и рады Вам помочь.
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Название:
Кампус
Агроглобал
8000 Агроглобал
AT5 одночаст. Агроглобал
AT5 двухчаст. AvMap
G7 EFT
Pilot Trimble
250 Trimble
CFX 750 Lite
- Тип экрана: Обычный Обычный Обычный Обычный Мультитач Обычный Обычный Мультитач
- Погрешность до: 20-30 см 20-30 см 20-30 см 10-15 см 20-30 см 30 см 40 см 20-30 см
- Частотность: 10 Герц 10 Герц 10 Герц 10 Герц 72 Герц 5 Герц 10 Герц 10 Герц
- Размер экрана: 18*10 см 18*10 см 15.5x8.5 см 15.5x8.5 см 15.4x9.1 см 20x11.5 см 13x8 см 23x13 см
- Поддержка ГЛОНАСС: да да да да да нет нет да
- Карта рабочих полей: да да да да да нет нет да
- Автосохранение при экстренном отключении: да да да да да нет нет нет
- Голосовое сопровождение: да да да да нет нет нет нет
- Поддержка видео-камеры: нет да да да да нет нет да
- Управление опрыскивателем: нет да да да да нет нет да
- Настройка смещения агрегата: нет нет (скоро) нет (скоро) нет (скоро) да нет да да
- Выгрузка рабочих полей для просмотра на компьютере: да да да да да нет нет платно
- Рабочий диапазон напряжения: 12-24В 10-32В 10-32В 10-32В 12-24В 12-24В 12-24В 12-24В
- Приём платных RТК сигналов для увеличения точности до 2 см: нет нет нет да нет да нет да
- Возможность приобретения личной РТК станции (бесплатные поправки): да нет нет да нет да да да
- Автоматическое отключение секций при заходе на обработанный участок: нет нет да да да нет нет да
- Требуется установка специалистами: нет нет нет нет нет нет нет нет
- Максимально возможная точность: 2 см 20-30 см 20-30 см 2 см 20-30 см 2-4 см 40 см 2 см
- Поддержка работы с автопилотом: скоро нет скоро скоро нет да нет да
- Возможность обновить программное обеспечение агронавигатора: да да да да нет да нет нет
- Рейтинг по продажам: 4 3 2 1 5 6 8 7
- Гарантия от нас и завода: 1 год 2 года 2 года 2 года 2 года 1 год 1 год 2 года
- Производитель: Ю. Корея Ю. Корея Ю. Корея Ю. Корея Италия Россия США США
- Цена: 69 000 66 200 80 200 100 600 105 000 99 000 110 000 150 000
Наша кампания рекомендует приобретать агронавигатор Агроглобал АТ5 с двухчастотным приёмником.
За 100 600 рублей Вы получаете агронавигатор, который на бесплатном спутниковом сигнале позволяет работать с точностью до 15-20 см, такую точность не выдаёт ни один агронавигатор представленный на российском рынке. Точность достигается благодаря использованию современной двухчастотной технологии приёма спутниковых сигналов. Также при необходимости Вы можете увеличить точность до 2 см - подключив платные поправки от РТК операторов, стоимостью до 5000 рублей в месяц (не нужно покупать дорогостоящую РТК станцию).
Кроме возможности бюджетно увеличить точность агронавигатор позволяет при выезде за периметр поля автоматически перенаправлять жидкость обратно в бак, для исключения обработки ненужного участка. При этом сохраняется рабочее давление в системе и при въезде на обрабатываемый участок Вы сможете сразу вносить удобрения соблюдая необходимую норму вылева. А при заезде на уже обработанные участки - система автоматически отключит необходимую секцию, тем самым автоматически исключит повторно обработанные участки.
Агроглобал АТ5 с двухчастотным приёмником - это модель не имеющая аналогов и конкурентов по соотношению цена/точность, цена/функционал, цена/качество. Цена: агронавигатор Агроглобал АТ5 с двухчастотным приёмником - 100 600 рублей, платные поправки (покупаются при необходимости) 1 месяц - до 5000 рублей, блок управления опрыскивателем GeoLine (покупается при необходимости) - 45 000 рублей.
До конца года все клиенты купившие Агроглобал АТ5 с двухчастотным приемником, смогут дооснастить систему бюджетным автопилотом!
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Быстрая и бесплатная доставка в любую точку России за 2-4 дня!
С нами безопасно! Возможна оплата заказа при получении!
Мы даём нашим клиентам гарантии и прописываем их в договоре!
Официальная гарантия на агронавигаторы до 5 лет!
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Часто задаваемые вопросы
Дисплей
В первую очередь стоит учесть, каким дисплеем комплектуется система параллельного вождения. Если самые первые курсоуказатели могли быть вообще без экранов, так как эту роль выполняли специальные индикаторы, то современный агронавигатор обязательно должен иметь большой, качественный, цветной экран, на котором в процессе работы закрашивается обработанная площадь, ведется её подсчет, прорисовываются треки движения техники и даются подсказки относительно степени отклонения от заданной линии. Важной функцией является возможность регулировки яркости экрана, а также наличие дневного и ночного режимов работы, чтобы можно было снизить нагрузку на глаза механизатора в темное время суток. Удивительно, но такие элементарные функциональные возможности иногда отсутствуют даже у дорогостоящих агронавигаторов.
Надежность корпуса
Как правило, работа в поле часто сопровождается условиями повышенной запыленности, влажности и вибрации. Чтобы эти внешние факторы не наносили вреда электронному GPS агро прибору, его корпус должен обладать достаточной степенью защищенности. Производители дешевых систем параллельного вождения комплектуют их дисплеями в недорогом пластиковом корпусе, необладающими никакими защитными характеристиками. Пыль легко проникает в щели и открытые разъемы дисплея и оседает на электронных элементах. Под влиянием условий влажной среды пыле-грязевая смесь приобретает агрессивные свойства и оказывает необратимое негативное воздействие. Как следствие, срок службы таких дешевых дисплеев оказывается недолгим, и ремонту такие виды поломок обычно не подлежат.
Мы контролируем надежность продаваемых приборов, поэтому все продаваемые приборы выполнены из прочного промышленного пластика и обладают устойчивостью к ударам, вибрации и высоким температурам.
Ресурсы
При параллельном вождении системе приходится обрабатывать большие потоки данных, которые она ежесекундно получает со спутников для точного позиционирования. Выполнение таких задач требует максимального задействования системных ресурсов. Но если производитель, сэкономив, укомплектовал прибор недостаточно мощным процессором и другими низкокачественными деталями, то очень вероятно, что в самый разгар работы система не справится с нагрузкой и начнет зависать, или же вовсе остановится.
Одной из причин выхода курсоуказателя из строя может стать его перегрев или перепады напряжения. Это вполне возможно, ведь многие аграрии используют старые модели тракторов, работа которых часто не отличается стабильностью. А ведь питание прибор получает именно от агрегата, на котором он установлен. Поэтому все продаваемые нами агронавигаторы имеют защиту от перепадов напряжения, а также систему теплоотвода, защищающую от перегрева.
Точность
Одной из главных задач любого агронавигатора является точное позиционирование, которое зависит от используемого GPS приемника. Хороший GPS приемник, обеспечивающий сантиметровую точность, стоит довольно дорого, именно поэтому высокоточная качественная система параллельного вождения не может стоить очень дешево. Чтобы не оказаться обманутым, при покупке нужно не только на словах узнать, какую точность гарантирует производитель, но и выяснить, какой именно GPS приемник будет входить в комплект, как он выглядит, какими характеристиками обладает.
Сервис
Все наши партнёры-производители тщательно тестируют свои приборы, и, если надо, работают над их усовершенствованием, производят доработку программного обеспечения. Мы и наши партнёры заинтересованы в обратной связи с конечным потребителем и всегда готовы оказать техническую поддержку. А нацеленный только на прибыль производитель особо не задается вопросом качества и собственной репутации. Поэтому, сталкиваясь с негативными последствиями после продажи низкокачественных приборов, может просто поменять свой адрес, сайт или телефон, чтобы избежать ответственности.
Наш пятилетний опыт по внедрению систем параллельного вождения подтвердил: бренд имеет значение. Люди доверяют компании, которая имеет хорошую репутацию и производит качественные приборы для аграриев. Наша команда всегда готова оказать техническую поддержку своим клиентам, интересуются их потребностями и регулярно расширяют свой ассортимент, пополняя его новыми моделями и аксессуарами.
Агронавигатор – это прибор, который должен помочь оптимизировать работу техники в поле и снижать расходы на топливо, удобрения, посевные материалы. Чтобы система параллельного вождения принесла в итоге реальный экономический эффект и не вызвала разочарований, при её выборе лучше доверять профессионалам. Не стоит покупать очень дешевые приборы от непроверенных производителей, ведь это заведомый риск.
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Высокоточные системы параллельного вождения, работающие на сигналах от РТК станций
Агронавигатор Agroglobal AT5 двухчастотный
- Погрешность до:2 см
- Размер экрана:15.5x8.5 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:5 лет
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Агронавигатор Кампус с RTK станцией
- Погрешность до:2 см
- Размер экрана:18x10 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:2 лет
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Автопилот EFT Drive
- Погрешность до:4 см
- Размер экрана:20x11.5 см
- Частотность:5 Герц
- Гарантия до:2 лет
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Автопилот Trimble GFX 750 DGPS
- Погрешность до:2 см
- Размер экрана:25x20 см
- Частотность:10 Герц
- Гарантия до:2 лет
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Ответим на все интересующие Вас вопросы и при необходимости поможем оформить заказ, расскажем о плюсах и минусах каждой системы,
поможем подобрать максимально подходящий вариант системы для решения Ваших задач
Купите агронавигатор до конца апреля и получите 1 из 4 подарков на выбор
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Набор ключей
Влагомер зерна
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Акция не действует при покупке товара с оплатой при получении.
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Ответим на все интересующие Вас вопросы и при необходимости поможем оформить заказ, расскажем о плюсах и минусах каждой системы, поможем подобрать максимально подходящий вариант системы для решения Ваших задач
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Агронавигатор Кампус с усиленной антенной
Агронавигатор Кампус позволяет Вам сократить расходы
на семена, топливо, удобрения и гербициды до 30-50%,
обеспечивает комфортную работу в ночное время, в условиях тумана и плохой видимости,
уменьшает риск повторной обработки участков поля и сокращает необработанную площадь.
Работая с агронавигатором Кампус Вы:
Сократите время работы в поле
Сократите расход гербицидов, семян и удобрений
Сможете ввести погектарную оплату труда механизаторов
Сможете работать ночью, в условиях плохой видимости (сумерки, туман)
Сможете избежать перекрытий (участков повторной обработки) и необработанных участков
Основные преимущества агронавигатора Кампус:
Точность (погрешность) до 20-30 см. При подключении РТК станции точность становится до 2 см.
Большой экран с диагональю 20 см, как у дорогих импортных систем.
Удобный и понятный в использовании, любой механизатор поймёт, как с ним работать.
Корпус и крепления очень прочные и выдерживают даже сильную тряску.
Мы даём своим клиентам максимально выгодные цены, гарантии и тех. поддержку.
Легко устанавливается. Можно использовать одну систему на разных машинах.
Возможности и функции агронавигатора Кампус:
Система параллельного вождения «Кампус» оснащена большим количеством функций и возможностей, которые делают работу в поле удобной и эффективной.
Автоматический подсчет погектарной или почасовой оплаты труда механизатору;
Поддержка ГЛОНАСС, GPS, EGNOS спутниковых сигналов с частотой приема 10 Гц;
Выгрузка рабочих полей в Google карты для просмотра на компьютере;
Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров);
Параллельное вождение (A-B) и свободный режим;
Замер площади поля по периметру (контуру);
Ночной режим и регулировка яркости;
Визуализация обработанного участка;
Возможность изменения масштаба;
Отображение скорости движения;
Подсчет обработанной площади;
Замер расстояния (линейка);
Визуализация перекрытий.
Технические характеристики:
Система параллельного вождения «Кампус» оснащена современным процессором и высокоточным модулем навигации,
что позволяет работать в поле с точностью около полуметра. Двухъядерный процессор с частотой 2 100 мегагерц обеспечивает прекрасную скорость работы.
Двухъядерный процессор с частотой 2100 мегагерц;
Оперативная память DDR2 512 Мб;
Оперативная система Windows CE 6.0;
Поддержка карт памяти SD/MC;
Встроенная SD-карта памяти на 8Гб;
Внешняя усиленная ГЛОНАСС, GPS, EGNOS антенна;
Сенсорный дисплей TFT LCD;
Диагональ 8 дюймов (18х10 сантиметров);
Разрешение WVGA, портретная ориентация 16:9;
Два встроенных стереодинамика по 1.5 ватта;
Размер (ШxВxГ) 203 мм x 125 мм x 24 мм;
Разъём для подключения наушников;
Частота приёма сигналов: 10 Герц;
Вес 450g.
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Презентация
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Агронавигатор Agroglobal AGN 8000 с усиленной антенной
Задумывались ли Вы, сколько денег теряете во время опрыскивания и разбрасывания твердых удобрений на поле?
Невозможность работать в ночное время влечет за собой низкую загрузку техники, перекрытие соседних рядов при обработке
превращается в повышенный расход удобрений и гербицидов. А ведь этих трат можно избежать, сэкономив до 30% денег и до 50% времени.
Мы предлагаем Вам экономить время и деньги, работая с опрыскивателем или РУМ-ом, за счет использования агронавигатора «Agroglobal».
Работая с агронавигатором Agroglobal Вы:
Сократите время работы в поле
Сократите расход гербицидов, семян и удобрений
Сможете ввести погектарную оплату труда механизаторов
Сможете работать ночью, в условиях плохой видимости (сумерки, туман)
Сможете избежать перекрытий (участков повторной обработки) и необработанных участков
Основные преимущества агронавигатора Agroglobal:
Точность (погрешность) до 20-30 см. При подключении РТК станции точность становится 2 см.
Большой экран с диагональю 20 см, как у дорогих импортных систем.
Удобный и понятный в использовании, любой механизатор поймёт, как с ним работать.
Корпус и крепления очень прочные и выдерживают даже сильную тряску.
Мы даём своим клиентам максимально выгодные цены, гарантии и тех. поддержку.
Легко устанавливается. Можно использовать одну систему на разных машинах.
Возможности и функции агронавигатора Agroglobal:
Система параллельного вождения «Agroglobal» оснащена большим количеством функций и возможностей, которые делают работу в поле удобной и эффективной.
Параллельное вождение в поле по прямым или кривым параллельным линиям;
Фиксация в памяти устройства обработанного участка поля и его площади;
Поддержка ГЛОНАСС, GPS, EGNOS спутниковых сигналов с частотой приема 10 Гц;
Выгрузка рабочих полей в Google карты для просмотра на компьютере;
Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров);
Замер площади поля по периметру (контуру);
Ночной режим работы и регулировка яркости;
Возможность подключения видеокамеры;
Визуализация обработанного участка;
Возможность изменения масштаба;
Отображение скорости движения;
Подсчет обработанной площади;
Замер расстояния (линейка);
Визуализация перекрытий.
Агронавигатор Agroglobal в работе:
Агронавигатор Agroglobal распаковка и установка:
Технические характеристики:
Система параллельного вождения «Agroglobal» оснащена современным процессором и высокоточным модулем навигации,
что позволяет работать в поле с точностью около полуметра. Двухъядерный процессор с частотой 2 100 мегагерц обеспечивает прекрасную скорость работы.
Двухъядерный процессор с частотой 2100 мегагерц;
Оперативная память DDR2 512 Мб;
Оперативная система Android;
Поддержка карт памяти SD/MC;
Встроенная SD-карта памяти на 8Гб;
Внешняя усиленная ГЛОНАСС, GPS, EGNOS антенна;
Сенсорный дисплей TFT LCD;
Диагональ 8 дюймов (18х10 сантиметров);
Разрешение WVGA, портретная ориентация 16:9;
Два встроенных стереодинамика по 1.5 ватта;
Размер (ШxВxГ) 203 мм x 125 мм x 24 мм;
Разъём для подключения наушников;
Частота приёма сигналов: 10 Герц;
Вес 450g.
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Дополнительно к агронавигатору можно подключить блок управления главным клапаном:
Комплект главного клапана предназначен для обеспечения постоянной циркуляции жидкости в водяной системе опрыскивателя и для дистанционного управления подачей жидкости на штангу опрыскивателя.
Данный комплект подключается к курсоуказателю AGN8000 и предоставляет возможность дистанционно — с помощью дисплея курсоуказателя или с помощью внешней кнопки — включать и отключать главный клапан.
При выключенном главном клапане жидкость, нагнетаемая насосом, поступает обратно в бочку. При включении главного клапана поток жидкости перенаправляется на штангу.
Благодаря этому нет необходимости включать/отключать насос (вал отбора мощности) при развороте и заходе на новый ряд.
Такой режим работы насоса и главного клапана позволяет получить рабочее давление на штанге практически сразу же после включения главного клапана,
что обеспечивает хорошее качество обработки после разворота и начала движения опрыскивателя.
При работе с шаблоном «Периметр» система будет автоматически отключать главный клапан при выезде за периметр поля.
Функциональное назначение комплекта наглядно иллюстрирует схема, изображенная ниже:
Поставляется в комплектации: водяной узел Geoline, блок расширения интерфейсов, жгут питания, жгут главного клапана, кнопка питания, кнопка управления главным клапаном, руководство пользователя.
Характеристики комплекта:
Элементы управления — кнопка питания, кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. главного клапана
Габаритные размеры блока расширения интерфейсов: 150 х 68 х 44 мм
Совместимость только с оборудованием Agroglobal — AGN8000
Фильтр — Geoline, 210 л/мин, 50 MESH, самоочищающийся
Главный клапан — Geoline VGME520 бар
Напряжение питания — 12 В пост.
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Стоимость комплекта управления главным клапаном: 45 000 рублей.
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Агронавигатор Agroglobal AGN AT5 с одночастотным приёмником
Универсальный прибор в базовой комплектации работает как простой курсоуказатель для широкого спектра работ.
Однако, основная задача прибора — работа в комплекте системы контроля над процессом внесения различных
химических составов при проведении полевых работ. Система контроля позволяет выдерживать норму внесения химикатов на гектар,
контролировать заход на обработанный участок поля и автоматически отключать секции (и форсунки).
Работая с агронавигатором Agroglobal AGN AT5 Вы:
Сможете избежать перекрытий (участков повторной обработки) и необработанных участков
Сможете работать ночью, в условиях плохой видимости (сумерки, туман)
Сможете ввести погектарную оплату труда механизаторов
Сократите расход гербицидов, семян и удобрений
Сократите время работы в поле
Основные преимущества агронавигатора Agroglobal AGN AT5:
Удобный и понятный в использовании, любой механизатор поймёт, как с ним работать.
Мы даём своим клиентам максимально выгодные цены, гарантии и тех. поддержку.
Легко устанавливается. Можно использовать одну систему на разных машинах.
Точность (погрешность) до 20-30 см. В данной комплектации не имеет возможности принимать РТК сигналы.
Имеется возможность подключения двухчастотного приемника (для увеличения точности до 15-20 см и возможности принимать платные поправки).
Корпус и крепления очень прочные и выдерживают даже сильную тряску.
Большой экран с диагональю, как у дорогостоящих систем.
Возможности и функции агронавигатора Agroglobal:
Система параллельного вождения «Agroglobal» оснащена большим количеством функций и возможностей, которые делают работу в поле удобной и эффективной.
Солнцезащитный козырек обеспечивает комфортную работу под яркими лучами солнца;
Параллельное вождение в поле по прямым или кривым параллельным линиям;
Фиксация в памяти устройства обработанного участка поля и его площади;
Выгрузка рабочих полей в Google карты для просмотра на компьютере;
Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров);
Замер площади поля по периметру (контуру);
Ночной режим работы и регулировка яркости;
Возможность подключения видеокамеры;
Визуализация обработанного участка;
Возможность изменения масштаба;
Отображение скорости движения;
Подсчет обработанной площади;
Замер расстояния (линейка);
Визуализация перекрытий.
Технические характеристики:
Аудиовыход: встроенный динамик, размер 8R / 1.5W, 32 мм
Видеовход Вход 2 ch 720p (1 мегапиксел). 2ch запись
Внешняя память: поддержка SD-карты, макс. 128 ГБ
Антенна GPS Внешняя активная GNSS-антенна SMA
Поддержка USB выходов: 2 х USB2.0 (Micro USB)
ЦПУ: Четырехъядерный ARM Cortex-A17, 1,8 ГГц
Сенсорный экран: ёмкостной экран 7 дюймов
Операционная система: Android V5.1 (KitKat)
Внутренняя память: EMMC 8GB / 16GB
2G / 3G Встроенный. Модуль 2G /3G
Разрешение дисплея: 1024 x 600
Антенна 3G / 4G: встроенная
Память: RAM DDR3 2GB
Антенна Wi-Fi: встроенная
Микрофон: встроенный
Блютуз: встроенный
GPU: Mali-T760 MP4
Wi-Fi: встроенный
Сотовые сети WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA +: Band 1, Band 8, все диапазоны с разнесением
GSM / GPRS / EDGE: 850 МГц / 900 МГц / 1800 МГц / 1900 МГц
ДАННЫЕ GPRS: UL 85,6 кбит / с; DL 85,6 кбит / с
EDGE: UL 236,8 кбит / с; DL 236,8 кбит / с
WCDMA PS: UL 384 кбит / с; DL 384 кбит / с
HSPA +: UL 5,76 Мбит / с; DL 21,6 Мбит / с
Чувствительность: -110 dBm
Усиление антенны: 3G 3,3 дБ
Напряжение питания: 12 / 24 В
Потребляемая мощность: 10 Вт
Габаритные размеры: 29 х 123 х 193 мм
Рабочая температура: -20° ~ +70° С
Температура хранения: -40° ~ +80° С
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Дополнительно можно подключить блок управления опрыскивателем AGN SMU-01
Блок управления контроля является составной частью системы контроля над процессом внесения жидких удобрений. Позволяет
автоматизировать процесс обработки поля, тем самым значительно минимизировать человеческий фактор. Используется совместно с системой агронавигации AGN AT5.
Функции:
Автоматическое раздельное отключение до 9 гидравлических секций и 8 концевых форсунок c электронным управлением при заходе на обработанный участок
Автоматическое управление расходом жидкости в зависимости от скорости движения техники и заданной нормы внесения
Управление секционными клапанами в авто и/или в ручном режимах (до 9 секций одновременно)
Управление подсветкой форсунок опрыскивателя
Управление главным клапаном
Технические характеристики:
Климатические условия использования УХЛ (умеренно-холодный климат)
Тип подключения 3-х приводной, пропорциональный клапан 2-х проводный
Производитель расходометра GEO LINE, ARAG
Производитель арматуры GEO LINE, ARAG
Материал корпуса БКУ Алюминий
Класс защиты корпуса IP66
Тип разъёмов FQ
Исполнительные механизмы:
Управляемая форсунка, Lin интерфейс
Подсветка форсунок (2 канала по 8 А)
Секционные клапаны (2-3 ходовые)
Регулировочный клапан (3 ходовой)
Главный клапан (3 ходовой)
ГУ Головное устройство
БУО Блок управления опрыскивателем
М Датчик уровня масла в насосе (опционально)
С Датчик скорости
1 … 9 Секционные клапаны
Д Датчик давления (опционально)
Р Расходомер
РК Регулировочный клапан
ГК Главный клапан
УФ Управляемые форсунки
ПФ Подсветка форсунок
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Стоимость блока управления опрыскивателем: 54 000 рублей.
Дополнительно можно подключить элементы подсветки форсунок
Элемент подсветки предназначен для оценки работы форсунок в тёмное время суток.
Размещается между парой форсунок и подсвечивает факел, позволяя оценить качество и работоспособность системы.
Может использоваться как в составе нашей системы контроля, так и автономно.
Даже при применении нескольких ступеней фильтрации заправка водой из открытого
водоёма может привести к неравномерной работе или полному прекращению работы форсунок.
Без визуального контроля работы не обойтись!
Характеристики элемента подсветки:
Напряжение питания — от 9 до 28 В, полярность значения не имеет;
Материал корпуса: сплав АМГ6 (химически стойкий).
Цветовая температура 3000°К (4000°К по желанию);
Диаграмма направленности 2х120° («Бабочка»);
Тип разъёма: AMP, серии SUPERSEAL 1,5;
Потребляемая мощность — 1,6 Вт;
Световой поток — 200 лм;
Габариты 65х18 мм;
Крепление: болт М8;
Стоимость: 1 200 рублей за 1 шт.
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Агронавигатор Agroglobal AGN AT5 с двухчастотным приёмником
Универсальный прибор в базовой комплектации работает как простой курсоуказатель для широкого спектра работ.
Однако, основная задача прибора — работа в комплекте системы контроля над процессом внесения различных
химических составов при проведении полевых работ. Система контроля позволяет выдерживать норму внесения химикатов на гектар,
контролировать заход на обработанный участок поля и автоматически отключать секции (и форсунки).
Для работ, требующих повышенной точности позиционирования, прибор позволяет гибко работать с РТК системами. Наличие встроенного 3G модема позволяет
получать РТК поправки через интернет соединение (NTRIP клиент) с последующей трансляцией поправок во внешний GNSS приёмник (Ровер).
Наличие модулей коммуникации (2G/3G, WiFi/Bluetooth) позволяет прибору работать в команде, получать задания,
отправлять различные отчёты о работе системы во внешние системы онлайн мониторинга.
Погрешность прибора до 15-20 см, без использования платных сигналов. При использовании платных РТК сигналов точность увеличивается до 2 см. Стоимость платных сигналов от 3500 до 5000 рублей за месяц использования (платные РТК сигналы работаю не везде, требуется смотреть карту покрытия РТК станций - обращайтесь к менеджеру).
Работая с агронавигатором Agroglobal AGN AT5 Вы:
Сможете избежать перекрытий (участков повторной обработки) и необработанных участков
Сможете работать ночью, в условиях плохой видимости (сумерки, туман)
Сможете ввести погектарную оплату труда механизаторов
Сократите расход гербицидов, семян и удобрений
Сократите время работы в поле
Основные преимущества агронавигатора Agroglobal AGN AT5:
Удобный и понятный в использовании, любой механизатор поймёт, как с ним работать.
Мы даём своим клиентам максимально выгодные цены, гарантии и тех. поддержку.
Легко устанавливается. Можно использовать одну систему на разных машинах.
Точность (погрешность) до 15-20 см. При использовании платных РТК сигналов - точность становится до 2 см.
Корпус и крепления очень прочные и выдерживают даже сильную тряску.
Большой экран с диагональю, как у дорогостоящих систем.
Возможности и функции агронавигатора Agroglobal:
Система параллельного вождения «Agroglobal» оснащена большим количеством функций и возможностей, которые делают работу в поле удобной и эффективной.
Солнцезащитный козырек обеспечивает комфортную работу под яркими лучами солнца;
Параллельное вождение в поле по прямым или кривым параллельным линиям;
Фиксация в памяти устройства обработанного участка поля и его площади;
Выгрузка рабочих полей в Google карты для просмотра на компьютере;
Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров);
Замер площади поля по периметру (контуру);
Ночной режим работы и регулировка яркости;
Возможность подключения видеокамеры;
Визуализация обработанного участка;
Возможность изменения масштаба;
Отображение скорости движения;
Подсчет обработанной площади;
Замер расстояния (линейка);
Визуализация перекрытий.
Технические характеристики:
Аудиовыход: встроенный динамик, размер 8R / 1.5W, 32 мм
Видеовход Вход 2 ch 720p (1 мегапиксел). 2ch запись
Внешняя память: поддержка SD-карты, макс. 128 ГБ
Антенна GPS Внешняя активная GNSS-антенна SMA
Поддержка USB выходов: 2 х USB2.0 (Micro USB)
ЦПУ: Четырехъядерный ARM Cortex-A17, 1,8 ГГц
Сенсорный экран: ёмкостной экран 7 дюймов
Операционная система: Android V5.1 (KitKat)
Внутренняя память: EMMC 8GB / 16GB
2G / 3G Встроенный. Модуль 2G /3G
Разрешение дисплея: 1024 x 600
Антенна 3G / 4G: встроенная
Память: RAM DDR3 2GB
Антенна Wi-Fi: встроенная
Микрофон: встроенный
Блютуз: встроенный
GPU: Mali-T760 MP4
Wi-Fi: встроенный
Сотовые сети WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA +: Band 1, Band 8, все диапазоны с разнесением
GSM / GPRS / EDGE: 850 МГц / 900 МГц / 1800 МГц / 1900 МГц
ДАННЫЕ GPRS: UL 85,6 кбит / с; DL 85,6 кбит / с
EDGE: UL 236,8 кбит / с; DL 236,8 кбит / с
WCDMA PS: UL 384 кбит / с; DL 384 кбит / с
HSPA +: UL 5,76 Мбит / с; DL 21,6 Мбит / с
Чувствительность: -110 dBm
Усиление антенны: 3G 3,3 дБ
Напряжение питания: 12 / 24 В
Потребляемая мощность: 10 Вт
Габаритные размеры: 29 х 123 х 193 мм
Рабочая температура: -20° ~ +70° С
Температура хранения: -40° ~ +80° С
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Дополнительно можно подключить блок управления опрыскивателем AGN SMU-01
Блок управления контроля является составной частью системы контроля над процессом внесения жидких удобрений. Позволяет
автоматизировать процесс обработки поля, тем самым значительно минимизировать человеческий фактор. Используется совместно с системой агронавигации AGN AT5.
Функции:
Автоматическое раздельное отключение до 9 гидравлических секций и 8 концевых форсунок c электронным управлением при заходе на обработанный участок
Автоматическое управление расходом жидкости в зависимости от скорости движения техники и заданной нормы внесения
Управление секционными клапанами в авто и/или в ручном режимах (до 9 секций одновременно)
Управление подсветкой форсунок опрыскивателя
Управление главным клапаном
Технические характеристики:
Климатические условия использования УХЛ (умеренно-холодный климат)
Тип подключения 3-х приводной, пропорциональный клапан 2-х проводный
Производитель расходометра GEO LINE, ARAG
Производитель арматуры GEO LINE, ARAG
Материал корпуса БКУ Алюминий
Класс защиты корпуса IP66
Тип разъёмов FQ
Исполнительные механизмы:
Управляемая форсунка, Lin интерфейс
Подсветка форсунок (2 канала по 8 А)
Секционные клапаны (2-3 ходовые)
Регулировочный клапан (3 ходовой)
Главный клапан (3 ходовой)
ГУ Головное устройство
БУО Блок управления опрыскивателем
М Датчик уровня масла в насосе (опционально)
С Датчик скорости
1 … 9 Секционные клапаны
Д Датчик давления (опционально)
Р Расходомер
РК Регулировочный клапан
ГК Главный клапан
УФ Управляемые форсунки
ПФ Подсветка форсунок
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Стоимость блока управления опрыскивателем: 54 000 рублей.
Дополнительно можно подключить элементы подсветки форсунок
Элемент подсветки предназначен для оценки работы форсунок в тёмное время суток.
Размещается между парой форсунок и подсвечивает факел, позволяя оценить качество и работоспособность системы.
Может использоваться как в составе нашей системы контроля, так и автономно.
Даже при применении нескольких ступеней фильтрации заправка водой из открытого
водоёма может привести к неравномерной работе или полному прекращению работы форсунок.
Без визуального контроля работы не обойтись!
Характеристики элемента подсветки:
Напряжение питания — от 9 до 28 В, полярность значения не имеет;
Материал корпуса: сплав АМГ6 (химически стойкий).
Цветовая температура 3000°К (4000°К по желанию);
Диаграмма направленности 2х120° («Бабочка»);
Тип разъёма: AMP, серии SUPERSEAL 1,5;
Потребляемая мощность — 1,6 Вт;
Световой поток — 200 лм;
Габариты 65х18 мм;
Крепление: болт М8;
Стоимость: 1 200 рублей за 1 шт.
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Агронавигатор AvMap G7 с усиленной антенной
Агронавигатор AvMap G7 Farmnavigator «система параллельного вождения, курсоуказатель» — это результат совместного производства немецкой компании Satconsystem,
эксперта в области высокотехнологичных решений для сельского хозяйства, с итальянской компанией AvMap, лидера в области GPS навигации с 1994 года.
Применение данной системы при обработке полей позволит Вам сократить расходы на гербициды, семена, удобрения и топливо!
Высочайшая точность работы: cистема подойдет для проведения работ, когда на участках отсутствуют соответствующие ориентиры и,
в частности, борозды.
Система обладает богатым функционалом в виде навигации для техники, широкого спектра настроек опрыскивателя,
возможностей изменения периметров и площадей обрабатываемых зон, внесения и изменения баз данных с сохраненными полями, курсовыми линиями.
Отдельно отметим, что данное оборудование также может быть совмещено с внешней камерой.
Предельно доступно и просто: для начала потребуется выполнить измерение поля, для чего нужно проехать на технике по границам его периметра.
Нажатием одной клавиши активируется функция измерения и, по мере движения техники, граница будет сохраняться с отображением точки начала процедуры.
Повторное нажатие на эту же клавишу деактивирует функцию. Теперь система сохранила границы поля и выполнила расчет его площади –
вся эта информация будет отображена во встроенной базе данных.
Для чего подходит агронавигатор AvMap G7:
• Базовая обработка почвы
• Посев сплошным севом
• Внесение удобрений
• Известкование
• Опрыскивание
Основные преимущества агронавигатора AvMap G7:
• Режимы карты 2D, 3D, ночной;
• Дисплей от края до края имеет специальное жесткое покрытие;
• Яркий, хорошо читаемый дисплей диагональю 7 дюймов, антибликовый;
• Возможность подключения подруливающего устройства и видеокамеры;
• Легко очищается от пыли и может использоваться в тракторах без кабины;
• Пыле-влагозащищенный экран изготовлен из специального жесткого стекла;
• Экран с разрешением высокой четкости передает изображение в 16 млн. цветов;
• Имея мощный процессор, AvMap G7 весит всего 640 гр. и легко переставляется с техники на технику;
• ЖК дисплей снижает отражения, увеличивает контрастность, повышает устойчивость к вибрациям и исключает возможность образования конденсата;
• AvMap G7 имеет возможность автоматически управлять секциями опрыскивателя при подключении совместимого контроллера к разъему последовательного порта.
В этом случае выберите соответствующий тип контроллера в настройках опрыскивателя.
Возможности и функции:
• Создавать карту полей
• Создавать свои агрегаты
• Сохранять позицию препятствия или пробы грунта
• Работать на поле и сохранять все результаты работы
• Создавать курсовые линии для параллельного вождения
• Автоматически управлять секциями штанги опрыскивателя
• Получать индикацию для ручного управления секциями штанги опрыскивателя
Режимы навигатора:
• Первая операция, которую Вам рекомендуется сделать, это измерить поле, проехав по его периметру. Проехав несколько метров, нажмите кнопку начала измерения с изображением линейки.
Граница поля теперь сохраняется, начиная от точки начала измерения «красная стрелка на карте». Теперь двигайтесь вокруг поля до тех пор, пока Вы опять не достигните начальной точки.
• В режиме «Прямая», G7 Farmnavigator отображает на экране параллельные прямые линии, вдоль которых должно осуществляться движение. Нажмите А в начале и В в конце желаемой
траектории для задания мастер-линии.
• В режиме «Кривая», вы можете задать мастер-линию на извилистом поле нажимая А в начале кривой и Б в конце. Затем параллельные курсовые линии будут отображены на экране.
• Сохраняйте ваши поля и просматривайте их в Google Maps. Когда вы начинаете работу на поле, все его данные «периметр,площадь, обработанная зона, метки, время, максимальный DOP
и скорость» будут сохраняться в базе данных.
Агронавигатор AvMap G7 комплектация, установка, работа:
AvMap G7 имеет функцию виртуального контролера штанги опрыскивателя
Эта функция может быть использована для управления опрыскивателем, а также другими прицепными машинами, такими как разбрасыватели удобрений и сеялки с похожим принципом работы.
При распылении химикатов на поле очень важно контролировать обработанную зону и не допускать повторной обработки. AvMap G7 наглядно отображает Ваш опрыскиватель, воспроизводя
точное количество секций и форсунок, и помогает определить какая секция должна быть включена или выключена в определенный момент.
Окупаемость:
За счет всех вышеназванных факторов система параллельного вождения окупает себя при нормальной загрузке трактора уже на первой технологической операции, выполненной с применением данного оборудования.
Это является причиной большой популярности систем параллельного вождения в последнее время в России и за рубежом. Вы легко можете оценить экономическую эффективность агронавигации у себя в хозяйстве.
Обычно эта цифра колеблется от 3 до 15% от общей обрабатываемой площади. То есть 3-15% всех Ваших затрат на проведение технологических операций пропадают зря (даже вредят культуре двойной обработкой).
Применение данной системы при обработке полей позволит Вам сократить расходы на гербициды, семена, удобрения и топливо!
AvMap G7 Farmnavigator поддерживает следующие контроллеры:
Опрыскиватели: Agral AGSIG, Agromehanika AG-TRONIK, Bertolini Buono, Caffini CB9, FarmscanAG UniPOD, Geoline GeoSystem 260, MC Elettronica Hydra 590. Разбрасыватели: Bogballe ZURF/ICON.
Автоматический контроль секциями штанги опрыскивателя или разбрасывателем может осуществляться при подключении соответствующего контроллера к последовательному порту G7 Farmnavigator (входит в комплектацию).
Установка:
Устанавливается агронавигатор в технику аналогично автомобильному навигатору – вакуумным креплением на стекло и питанием от прикуривателя,
на крышу или на капот техники крепится спутниковая антенна на магните. Если в технике нет прикуривателя, рекомендуется подключить разъем прикуривателя к
силовым проводам (+) и (–) постоянного напряжения 12/24В.
Технические характеристики:
Встроенный GPS-приемник сигналов WAAS, EGNOS, MSAS, DGPS
Дисплей: 7 дюймов multi-touch, цветной LCD
Разрешение дисплея: 1024 x 600 пикселей
Напряжение питания: 10-35 В пост. тока
Температура хранения: от -30° до +80°
Рабочая температура: от -10 до +60°
Размеры (Д*В*Ш): 18.8*14.6*3.3 см
Водонепроницаемость: IPX6
Яркость: 1000 нитт
Вес: 640 грамм
Документация:
Инструкция по эксплуатации
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Агронавигатор EFT Pilot с усиленной антенной
Это инновационная система высокоточной навигации для реализации технологии точного земледелия, основанная на базе GPS/ГЛОНАСС.
Благодаря разработанной универсальной платформе, система обеспечивает работу в режимах параллельного и автоматического вождения.
Базовая точность системы навигации варьируется от 30 до 2-5 см в режиме RTK. Система EFT Pilot повышает эффективность и качество выполнения работ,
минимизирует технологические огрехи. EFT Pilot отличается высокой точностью, простотой использования и интуитивно понятным интерфейсом.
Навигатор поставляется с удобным кронштейном, благодаря которому может быть размещен в любом удобном месте кабины.
Спутниковая GNSS антенна устанавливается по вашему желанию, либо на крыше кабины, либо на капоте трактора и соединяется с Навигатором, размещенным в кабине.
Соединение курсоуказателя и антенны реализовано через один системный кабель, что позволяет быстро привести систему в рабочее состояние.
Питание к навигатору идет напрямую от аккумуляторной батареи, либо от прикуривателя.
Технические характеристики:
Поддержка спутниковых систем: GPS/ГЛОНАСС/SBAS;
Точность из ряда в ряд: 25-30см, при использовании РТК станции 2-5 см;
Порты коммуникации: RS-232/485, USB 2.0, GPIO;
Пыле/влаго-защищенность: IP65;
Диагональ экрана: 9’ (22,8 см);
Габариты: 270x170x64 мм;
Питание: 8 Вт;
Вес: 2 кг.
Стоимость решений для обеспечения точности 2-5 см:
Стационарная RTK станция, приемник поправок от RTK станции EFT S1 GNSS, подруливающее устройство EFT Auto Wheel (крепится на руль).
Стоимость: 448 000 рублей.
Тестирование перед покупкой на Вашей технике - бесплатно!
Документация:
Инструкция по эксплуатации
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Агронавигатор Trimble EZ-Guide 250 с патч антенной
Trimble EZ-Guide 250 — наиболее простой в управлении продукт в линейке устройств для параллельного вождения компании Trimble.
Данная система предназначена для удобного вождения сельхозтехники вдоль рядов при любой видимости — ночью,
в туман, при сильной запыленности, в ситуации, когда не требуется особо высокая точность.
Эффективно использование Trimble EZ-Guide 250 на с/х операциях типа опрыскивания, культивации, внесения удобрений и им подобных, не требующих высокого уровня точности.
При этом увеличивается точность внесения химических веществ, экономятся сами вещества за счет более точного внесения, уменьшения перекрытий между рядами,
а также ускоряется работа за счет снижения погрешностей в работе и увеличение скорости в условиях плохой видимости (ночью, в туман, в пыли).
Прибор не предназначен для расширения до автопилота, но может работать с подруливающим устройством Trimble EZ-Steer.
При работе со встроенной коррекцией бросков точности GPS-координат (фильтр OnPath) производителем Trimble EZ-Guide 250 гарантируется точность не хуже 40 см в течение 15 минут.
При подключении к усиленной антенне AG15 точность достигает погрешности до 40 см от гона к гону.
Агронавигатор Trimble EZ-Guide 250 позволяет:
Производить OFF-Line мониторинг по объему выполненных работ, качеству работ и т.д.
Увеличить производительность за счёт организации работы в ночное время;
Легко монтируется и демонтируется с одного трактора (комбайна) на другой;
Информация по обработанной площади снимается при помощи флеш-карты;
Сократить затраты на ГСМ (за счёт прямолинейного движения);
Повысить урожайность за счёт оптимизации питания растений;
Производить ON-Line мониторинг объекта (опционально);
Имеет защищенный алюминиевый корпус;
Система полностью на русском языке;
Уменьшить пропуски и перекрытия;
Снизить затраты на удобрения.
Функции:
Позволяет сохранять результаты работы на внешнюю флэш-карту с интерфейсом USB для последующего просмотра в Microsoft Word (Open Office) или специализированных программах;
Отображает условия работы в очень широких пределах: информацию по текущему полю, состоянию GPS, расстояние до ряда, текущая площадь/общая площадь работы, скорость, и т. д.;
Позволяет задавать несколько типов базовых линий (прямая, идентичная кривая, адаптивная кривая, круговое движение, конец гона, свободный формат);
Позволяет загружать сохраненные результаты работы с внешней флэш-карты с интерфейсом USB для повторного использования проходов техники;
Запоминает точку в любом месте поля и позволяет вернуться на эту точку;
Trimble EZ-Guide 250 имеет русифицированное меню.
Технические характеристики:
4-х дюймовый цветной анти-бликовый дисплей с защитой от царапин;
12-ти канальный встроенный GPS/DGPS приемник;
USB-порт для сохранения данных на компьютер;
Диапазон рабочих температур от 0 °C до +50 °C;
Влагозащита - 100%, стандарт IP 65;
Частота обновления позиции - 5 Гц;
Размер - 149 мм х 114 мм х 137 мм;
15 светодиодных индикаторов;
Ударопрочный корпус;
Питание от 9 до 24 В;
Масса - 1,2 кг;
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Дополнительно к агронавигатору можно подключить антенну AG-15
По сравнению с обычной патч-антенной, антенна AG-15 даёт усиление сигнала до 15-20%, а также повышается стабильность приема сигналов и, как результат, увеличение точности.
В комплект входит: кабель антенны в защитной гофре, платформа (металлическая пластина для установки антенны на пластиковую поверхность).
Стоимость агронавигатора Trimble Ez-Guide 250 с усиленной антенной: 120 000 рублей.
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Агронавигатор Trimble CFX 750 Lite
На сегодняшний день CFX-750 Lite (Lite означает что нет функции автовождения) относится к категории самых востребованных навигационных приборов от Trimble, используемых в сельском хозяйстве.
Срок окупаемости данного оборудования - в среднем до года, за счет экономии дорогостоящих расходных материалов.
Благодаря установке такой системы параллельного вождения в трактор, значительно увеличивается эффективность работы механизатора.
Возможно добавление множества опций, например, подключение автопилота Trimble Autopilot или устройства подруливания EZ-Steer/ EZ-Pilot,
подключение внешнего курсоуказателя LB 25 и джойстика EZ-Remote, подключение до 2-х внешних видеокамер Trimble CFX-750 AgCAM для наблюдения за агрегатами,
сеялками точного высева во время работы на поле и др.
Технические характеристики:
Дисплей обладает следующими параметрами:
Совместимость с системами автовождения Trimble;
Возможность подключения системы контроля внесением материалов FIQ;
Наличие двух гнезд для видеокамер с целью наблюдения за агрегатами во время работы;
Беспроводной обмен данными с офисом и другими транспортными средствами;
20,3 сантиметровая диагональ цветного монитора.
CFX-750 Lite поддерживает несколько уровней точности:
OnPath – получасовой резерв при пропадании сигнала (30-и сантиметровая точность от ряда к ряду);
RangePointRTX – прием поправок также осуществ. со спутника или через сотовые сети, точность 15 см;
Omnistar HP/XP – сервисы коррекции, гарантирующие точность от 5-10 до 7-12 см;
CenterPointRTX – прием поправок со спутника или через сотовые сети, точность 3,8 см;
RTK станция Trimble – приём поправок от базовой станции, точность 2,5 см.
В агронавигаторе CFX-750 Lite уже активировано получение бесплатных OnPath и платных RangePointRTX поправок,
чтобы воспользоваться другими платными поправками нужно приобретать коды их активации.
Чтобы воспользоваться функцией автовождения и подключить к агронавигатору CFX-750 Lite подруливающиее устройство,
нужно приобрести код активации автовождения. В таком случае система CFX-750 Lite получит новое название CFX-750 DGPS.
Стоимость кода активации автовождения - 1100$.
Стоимость подруливающих устройств для Trimble CFX-750:
Подруливающее устройство Trimble EZ-Steer (устанавливается на руль любой с/х машины) - 3780$
Автопилот Trimble EZ-Pilot (подключается к гидравлике с/х машины) в комплекте руль - 6300$
Стоимость кодов активации уровней точности:
C точности 15 см RangePointRTX, до приёма точности 5-10 см, 7-12 см Omnistar HP/XP - 2150$
С точности 5-10 см, 7-12 см Omnistar HP/XP, до приёма точности в 2,5 см от RTK станции Trimble - 2150$
Стоимость платных поправок для CFX-750 Lite:
RangePointRTX (точность 15 см) на 1 год - 530$
OmniSTAR HP (точность – 5-10 см) на 1 месяц - 790$
OmniSTAR HP (точность – 5-10 см) на 3 месяца - 1465$
OmniSTAR HP (точность – 5-10 см) на 1 год - 2500$
OmniSTAR XP (точность – 7-12 см) на 1 месяц - 600$
OmniSTAR XP (точность – 7-12 см) на 3 месяца - 1 160$
OmniSTAR XP (точность – 7-12 см) на 1 год - 1795$
Стоимость решений для обеспечения точности 2,5 см:
Стационарная базовая RTK станция, Kit Fixed AgGPS542 GNSS + радиомодем 2 ватта, 433 Мгц - 10650$
Радиомодем SATEL 433 Mhz для приёма сигнала с RTK станции (подключается к CFX-750) - 2200$
Документация:
Инструкция по эксплуатации
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Агронавигатор Trimble GFX 750 DGPS
Дисплей Trimble GFX-750 создан в лучших традициях оборудования Trimble для сельского хозяйства – он удобен и прост в работе.
Благодаря продуманной системе крепления на крыше, эта система автоматизированного курсоуказания не загромождает кабину.
Добавьте сюда подключение по Bluetooth и Wi-Fi, совместимость с ISOBUS – теперь вы можете легко выполнять любые сельскохозяйственные работы,
в любом сезоне, используя все имеющееся у вас оборудование.
Функционал
Высокочувствительный экран 10.1” (25.6 см) с высоким разрешением (1280х800) , multi-touch (PCAP).
Операционная система на базе Android, позволяющая настраивать дисплей для любых видов работ.
Быстрый выбор элементов, настройка интерфейса путём перемещения виджетов приложений,
управление в одно касание, прокрутка - всё с помощью одной руки.
Работает на приложениях для полевых работ Precision-IQ, Field-IQ Basic, & ISO.
Защищённая по IP66 прочная конструкция для повседневной работы в поле.
Высокоскоростная связь BroadR-Reach® между антенной и дисплеем.
Встроенная камера, поддержка дополнительных внешних камер.
Поддержка CAN. Встроенный Bluetooth® и Wi-Fi.
NAV 900 Контроллер
Самый мощный приемник GNSS, соединяющий до 58 спутников и до 336 каналов GNSS.
Поддерживает множество вариантов коррекции, включая SBAS, RTK и RTX.
Современный приемник GNSS и контроллер навигации в одном корпусе.
Встроенные расширенные средства навигации, точность инерциальной системы
IMU при работе на участках с отсутствующим сигналом GPS.
Поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, WAAS, EGNOS.
Возможность подключения внешних радио и GSM модемов.
Поддержка L-диапазона спутника: частоты L1, L2 и L5.
Tехнические характеристики
Разъёмы карт памяти для загрузки обновлений и выгрузки данных
Порты USB для загрузки обновлений и выгрузки данных
Возможность измерения площади по контуру
Встроенный фильтр On-Pass, e-Dif, Gl1de
Использование датчиков GreenSeeker
Встроенная аккумуляторная батарея
Видеовход для подключения камер
Программа дорожной навигации
Совместимость с офисным ПО
Пыле- и влагозащищённость
Светодиодная линейка
Документация:
Презентация
GFX-750 DGPS поддерживает несколько уровней точности:
OnPath – получасовой резерв при пропадании сигнала (30-и сантиметровая точность от ряда к ряду);
RangePoint RTX – прием поправок также осуществ. со спутника или через сотовые сети, точность 15 см;
Omnistar HP/XP – сервисы коррекции, гарантирующие точность от 5-10 до 7-12 см;
CenterPoint RTX – прием поправок со спутника или через сотовые сети, точность 3,8 см;
RTK – приём поправок от базовой станции, точность 2 см.
В агронавигаторе уже активировано получение бесплатных OnPath и платных RangePoint RTX поправок,
чтобы воспользоваться другими платными поправками нужно приобретать коды их активации.
Стоимость кодов активации уровней точности:
C точности 15 см RangePoint RTX, до приёма точности 5-10 см, 7-12 см Omnistar HP/XP - 2150$
С точности 5-10 см, 7-12 см Omnistar HP/XP, до приёма точности в 2 см от RTK станции - 2150$
Стоимость платных поправок для GFX-750 DGPS :
RangePoint (точность 15 см) на 1 год - 34 500 рублей
RTX* (точность 0-4 см) на 1 месяц - 15 000 рублей
RTX* (точность 0-4 см) на 3 месяца - 30 000 рублей
RTX* (точность 0-4 см) на 6 месяцев - 43 000 рублей
EFT RTK* (точность 0-3 см) на 1 месяц - 5 000 рублей
EFT RTK* (точность 0-3 см) на 6 месяцев - 30 000 рублей
EFT RTK* (точность 0-3 см) на 1 год - 48 000 рублей
*Проверьте покрывает ли сеть базовых станций Ваши поля, на сайте eft-cors.ru
В случае если на террии Ваших полей не работает сеть базовых станций, Вам нужно будет приобрести РТК станцию. Стоимость РТК станции - 320 000 рублей
Стоимость GFX-750 DGPS + автопилот с активированной точностью 2 см - 9800$ (630 000 рублей)
Стоимость GFX-750 DGPS + гидравлический автопилот с актив. точностью 2 см - 14000$ (900 000 руб.)
У Вас есть вопрос или Вы хотите сделать заказ? Заполните форму ниже и мы перезвоним Вам
Агронавигатор Кампус с базовой РТК станцией
Агронавигатор Кампус позволяет Вам сократить расходы
на семена, топливо, удобрения и гербициды до 30-50%,
обеспечивает комфортную работу в ночное время, в условиях тумана и плохой видимости,
уменьшает риск повторной обработки участков поля и сокращает необработанную площадь.
Система состоит из Базовой станции, которая стоит стационарно (в некоторых случаях
может быть подвижна) и передает корректирующий сигнал приемнику (Роверу).
Высокая точность в 2 сантиметра позволяет выполнять любые виды работ.
Для получения точности в 2 см необходимо подключить к агронавигатору Ровер,
который будет принимать поправки от базовой РТК станции «Кампус».
Тестовая дальность приема сигнала Ровера более 15 километров.
Базовая станция имеет влагозащитный корпус и может располагаться на открытой местности.
Если есть возможность установить базовую станцию стационарно, то лучше это сделать на крыше здания.
К одной базовой станции может быть подключено неограниченное количество роверов.
Тестовая дальность передачи по радиоканалу при высоте ровера и базовой станции
1.92 метра составила более 15 км. Чем выше подняты радиоантенны,
тем больше удаленность распространения радиосигнала.
Работая с агронавигатором Кампус Вы:
Сократите время работы в поле
Сократите расход гербицидов, семян и удобрений
Сможете ввести погектарную оплату труда механизаторов
Сможете работать ночью, в условиях плохой видимости (сумерки, туман)
Сможете избежать перекрытий (участков повторной обработки) и необработанных участков
Основные преимущества агронавигатора Кампус:
Точность 25-30 см. При подключении РТК станции точность становится 2 см.
Большой экран с диагональю 20 см, как у дорогих импортных систем.
Удобный и понятный в использовании, любой механизатор поймёт, как с ним работать.
Корпус и крепления очень прочные и выдерживают даже сильную тряску.
Мы даём своим клиентам максимально выгодные цены, гарантии и тех. поддержку.
Легко устанавливается. Можно использовать одну систему на разных машинах.
Возможности и функции агронавигатора Кампус:
Система параллельного вождения «Кампус» оснащена большим количеством функций и возможностей, которые делают работу в поле удобной и эффективной.
Автоматический подсчет погектарной или почасовой оплаты труда механизатору;
Поддержка ГЛОНАСС, GPS, EGNOS спутниковых сигналов с частотой приема 10 Гц;
Выгрузка рабочих полей в Google карты для просмотра на компьютере;
Гибкая настройка ширины захвата (до сантиметров);
Параллельное вождение (A-B) и свободный режим;
Замер площади поля по периметру (контуру);
Ночной режим и регулировка яркости;
Визуализация обработанного участка;
Возможность изменения масштаба;
Отображение скорости движения;
Подсчет обработанной площади;
Замер расстояния (линейка);
Визуализация перекрытий.
Технические характеристики:
Система параллельного вождения «Кампус» оснащена современным процессором и высокоточным модулем навигации,
что позволяет работать в поле с точностью около полуметра. Двухъядерный процессор с частотой 2 100 мегагерц обеспечивает прекрасную скорость работы.
Двухъядерный процессор с частотой 2100 мегагерц;
Оперативная память DDR2 512 Мб;
Оперативная система Windows CE 6.0;
Поддержка карт памяти SD/MC;
Встроенная SD-карта памяти на 8Гб;
Внешняя усиленная ГЛОНАСС, GPS, EGNOS антенна;
Сенсорный дисплей TFT LCD;
Диагональ 8 дюймов (18х10 сантиметров);
Разрешение WVGA, портретная ориентация 16:9;
Два встроенных стереодинамика по 1.5 ватта;
Размер (ШxВxГ) 203 мм x 125 мм x 24 мм;
Разъём для подключения наушников;
Вес 450g.
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Презентация
Состав системы:
Агронавигатор Кампус с усиленной антенной - 69 000 рублей
Ровер антенна для приема сигналов от РТК станции - 59 000 рублей
Базовая РТК станция для агронавигаторов Кампус - 88 000 рублей
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Автопилот EFT Drive
Это инновационная система высокоточной навигации для реализации технологии точного земледелия, основанная на базе GPS/ГЛОНАСС.
Благодаря разработанной универсальной платформе, система обеспечивает работу в режимах параллельного и автоматического вождения.
Базовая точность системы навигации варьируется от 30 до 2-5 см в режиме RTK. Система EFT Pilot повышает эффективность и качество выполнения работ,
минимизирует технологические огрехи. EFT Pilot отличается высокой точностью, простотой использования и интуитивно понятным интерфейсом.
Навигатор поставляется с удобным кронштейном, благодаря которому может быть размещен в любом удобном месте кабины.
Спутниковая GNSS антенна устанавливается по вашему желанию, либо на крыше кабины, либо на капоте трактора и соединяется с Навигатором, размещенным в кабине.
Соединение курсоуказателя и антенны реализовано через один системный кабель, что позволяет быстро привести систему в рабочее состояние.
Питание к навигатору идет напрямую от аккумуляторной батареи, либо от прикуривателя.
Технические характеристики:
Поддержка спутниковых систем: GPS/ГЛОНАСС/SBAS;
Точность из ряда в ряд: 25-30см, при использовании РТК станции 2-5 см;
Порты коммуникации: RS-232/485, USB 2.0, GPIO;
Пыле/влаго-защищенность: IP65;
Диагональ экрана: 9’ (22,8 см);
Габариты: 270x170x64 мм;
Питание: 8 Вт;
Вес: 2 кг.
Подруливающее устройство EFT Auto Wheel
Подруливающее устройство EFT Auto Wheel представляет собой высокопроизводительный рулевой привод, предназначенный для обеспечения высокой точности рулевого управления.
Устройство легко смонтировать благодаря уникальной конструкции разделения шестерни и удобной защелке на корпусе, что позволяет установить ее на все известные марки тракторов.
Электродвигатель привода имеет высокий крутящий момент, что обеспечивает быстрое и отзывчивое рулевого управление.
Технические характеристики:
Компенсации рельефа: встроенная 9-осевая
Температурный режим От -20°C до +60°C
Порты коммуникации 18-pin, 30-pin
Материал корпуса: пластик
Разъемы Deutsch - 2шт
Компас: Встроенный
Питание 9 - 16 Вт
Приемник сигналов от РТК станции EFT S1 GNSS
Приемник EFT S1 GNSS – это новое поколение GNSS-приемников. Обеспечивает высокую точность позиционирования и предназначен для решения задач любой сложности.
По умолчанию оснащен GSM/GPRS/3G модемом и опционально приемопередающим радиомодемом УКВ-диапазона (403-473МГц), который позволяет организовать канал
связи в условиях отсутствия GSM.
Поддерживает все известные спутниковые навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, BEIDOU, Galileo, QSZZ.
Корпус отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Принимает поправки TERRASTAR. Обеспечивает максимальную точность до 1 см.
Технические характеристики:
Слежение за спутниками - 555 каналов:
ГЛОНАСС: (L1 C/A, L2 C/A, L2P, L3, L5);
Galileo: (E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6);
GPS: (L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5);
QZSS: (L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6);
L-Band до 5 каналов;
BEIDOU: (B1, B2, B3);
NavIC (IRNSS): (L5);
SBAS: (L1, L5).
Аппаратные характеристики:
Размеры: 168мм*107мм*58мм
Рабочая температура: от - 45°С до +65°С
Температура хранения: от - 55°С до +85°С
Пыле-влагозащищенность: IP67
Влажность: 100%
Вес: 0,7 кг
Мобильная базовая РТК станция EFT M1 Plus
EFT M1 Plus – прибор, пришедший на смену полюбившемуся многим приемнику EFT M1 GNSS и
являющийся недорогим, но функциональным прибором для решения большинства задач
прикладной геодезии и кадастра.
Прибор оснащен высокопроизводительной платой с 440 каналами для приема всех существующих
и развивающихся сигналов GNSS и надежностью инициализации 99,9%. Плата обладает
современной математикой обработки спутникового сигнала, позволяющей добиться
миллиметровой точности определения координат.
Высокоточное позиционирование. Лежащая в основе приемника 440 канальная плата принимает сигналы всех
глобальных ГНСС: NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, Biedou, Galileo и осуществляет позиционирование с миллиметровой точностью.
Вам доступны все виды работ. EFT M1 Plus – универсальный прибор. Он поддерживает режим статических измерений, режим PPK, режим RTK и DGNSS.
Прибор может работать как база и как ровер, без каких-либо опциональных ограничений.
Старт работы одним касанием. Широкие коммуникационные возможности приемника позволяют подключать его к контроллеру с помощью NFC,
автоматически запуская полевое ПО. Просто поднесите контроллер к приемнику и можно начинать работу. Приемник может обмениваться данными
с другими устройствами по кабелю, а также каналам Bluetooth и Wi-Fi.
Ничего лишнего, только работа. Приемник EFT M1 Plus – это новая версия полюбившегося всем приемника EFT M1 GNSS.
Этот прибор создан для того, чтобы вы точно и быстро выполняли работу. Каждый день. В любую погоду.
Создан для России. Прибор создан для работы в самых суровых условиях (диапазон работы от -45° до +65° С) и обладает
выдающимися характеристиками защиты от пыли и влаги (IP68). С EFT M1 Plus Вы можете быть уверены, что прибор не подведет, и выполнит свою работу в любою погоду, в любое время года.
Комфорт равно скорость. Когда с оборудованием комфортно работать, Вы выполняете задачи быстрее и эффективнее.
Аккумуляторы большой емкости, Bluetooth, NFC, Web-интерфейс, встроенные приемо-передающие модемы – детали, составляющие Ваше преимущество перед конкурентами.
Не замечая того, Вы выполняете больший объем работ за то же время, с EFT M1 Plus.
Работает столько, сколько нужно. Внутренний сменный аккумулятор емкостью 6 800 мАч позволяет приемнику работать столько, сколько
потребуется. Вам больше не нужно беспокоиться о заряде батареи, т.к. приемник комплектуется двумя аккумуляторами.
Защита от кражи. EFT M1 Plus оснащен технологией защиты от кражи. С помощью пароля временной активации прибора, Вы можете не беспокоиться,
когда Вашим оборудованием пользуются третьи лица. В указанную Вами дату, прибор полностью перестанет функционировать.
Радиус работы РТК станции: через мобильную связь - 40 км, через радиосигнал (радиомодем) - 20-30 км. В комплект поставки входит флеш карта с подробными руководствами по эксплуатации, а также видео инструкциями.
Технические характеристики:
Размеры (Ш х В): 16,4 х 8,4 см
Вес (с учетом аккумулятора): 1,4 кг
Рабочая температура: от - 45°С до +65°С
Температура хранения: от -50°С до +85°С
Пыле и влагозащищенность: IP 68
Ударостойкость: выдерживает падение с высоты 3 метра
Водонепроницаемость: погружение до 2 метров
Защита от вибрационных воздействий стандарт MIL-STD-810G, 514.6
Коммуникационные возможности:
1 порт USB, 1 последовательный порт RS-232
Беспроводные подключения по Wi-Fi, Bluetooth и NFC:
1 слот для SIM карты
Аккумуляторный отсек для литий-ионного аккумулятора
Встроенный приемопередающий 4G модем:
Прием и передача дифференциальных поправок: GPRS/LTE/WCDMA
Внешняя GSM антенна
Внутренний приемопередающий радио модем (опционально):
Совместим с радио модемами Pacific Crest, Satel, EFT
Прием и передача дифференциальных поправок:
0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт
Диапазоны рабочих частот: 403-473 МГц
Максимальная скорость беспроводной передачи 19,2 Кб/сек
Внешняя радио антенна
Встроенная память 8 Гб
Выходной сигнал 1Гц, 2Гц, 5Гц, 10 Гц, опция 20 Гц
Ввод и вывод в CMR, RTCM 2.х, RTCM 3.1, 3.2
Вывод координат в форматах NMEA-0183
Запись сырых данных в форматах GNS, RINEX
Точность измерений:
Статика и Быстрая статика:
В плане: 2,5 мм + 0,3 мм/км
По высоте: 5 мм + 0,5 мм/км
Кинематика с постобработкой и RTK:
В плане: 8 мм + 0,5 мм/км
По высоте: 15 мм + 0,8 мм/км
Дифференциальные кодовые измерения (DGPS):
В плане: 25 см + 1 мм/км
По высоте: 50 см + 1 мм/км
Автономные измерения:
В плане: 2 м
По высоте: 3 м
Документация:
Инструкция по эксплуатации
Состав и стоимость системы без приобретения РТК станции:
Агронавигатор EFT Pilot с усиленной антенной в с/х машину - 95 000 рублей
Приемник поправок от сети RTK станций EFT S1 GNSS в с/х машину - 395 000 рублей
Подруливающее устройство EFT Auto Wheel на руль с/х машины - 395 000 рублей
Итого: 885 000 рублей + платные поправки
Стоимость получения сигналов от сети базовых станций EFT Cors RTK* - 500 руб./ сутки
Стоимость получения сигналов от сети базовых станций EFT Cors RTK* - 5 000 руб./ месяц
Стоимость получения сигналов от сети базовых станций EFT Cors RTK* - 48 000 руб./ год.
*Проверьте покрывает ли сеть базовых станций EFT Cors Ваши поля, на сайте eft-cors.ru
Состав и стоимость системы с приобретением РТК станции:
Агронавигатор EFT Pilot с усиленной антенной в с/х машину - 95 000 рублей
Приемник поправок от сети RTK станций EFT S1 GNSS в с/х машину - 395 000 рублей
Подруливающее устройство EFT Auto Wheel на руль с/х машины - 395 000 рублей
Мобильная базовая РТК станция EFT М1 Plus - 240 000 рублей
Итого: 1 125 000 рублей. Гарантия 5 лет.
Если на территории Ваших полей плохая мобильная связь или она вовсе отсутствует,
то Вам нужно будет приобрести радиомодем EFT RM1 35W (подключается к РТК станции) - 87 000 рублей.
У Вас есть вопрос или Вы хотите сделать заказ? Заполните форму ниже и мы перезвоним Вам
Автопилот Trimble GFX 750 DGPS
Дисплей Trimble GFX-750 создан в лучших традициях оборудования Trimble для сельского хозяйства – он удобен и прост в работе.
Благодаря продуманной системе крепления на крыше, эта система автоматизированного курсоуказания не загромождает кабину.
Добавьте сюда подключение по Bluetooth и Wi-Fi, совместимость с ISOBUS – теперь вы можете легко выполнять любые сельскохозяйственные работы,
в любом сезоне, используя все имеющееся у вас оборудование.
Функционал
Высокочувствительный экран 10.1” (25.6 см) с высоким разрешением (1280х800), multi-touch (PCAP).
Операционная система на базе Android, позволяющая настраивать дисплей для любых видов работ.
Быстрый выбор элементов, настройка интерфейса путём перемещения виджетов приложений,
управление в одно касание, прокрутка - всё с помощью одной руки.
Работает на приложениях для полевых работ Precision-IQ, Field-IQ Basic, & ISO.
Защищённая по IP66 прочная конструкция для повседневной работы в поле.
Высокоскоростная связь BroadR-Reach® между антенной и дисплеем.
Встроенная камера, поддержка дополнительных внешних камер.
Поддержка CAN. Встроенный Bluetooth® и Wi-Fi.
NAV 900 Контроллер
Самый мощный приемник GNSS, соединяющий до 58 спутников и до 336 каналов GNSS.
Поддерживает множество вариантов коррекции, включая SBAS, RTK и RTX.
Современный приемник GNSS и контроллер навигации в одном корпусе.
Встроенные расширенные средства навигации, точность инерциальной системы
IMU при работе на участках с отсутствующим сигналом GPS.
Поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, WAAS, EGNOS.
Возможность подключения внешних радио и GSM модемов.
Поддержка L-диапазона спутника: частоты L1, L2 и L5.
Tехнические характеристики
Разъёмы карт памяти для загрузки обновлений и выгрузки данных
Порты USB для загрузки обновлений и выгрузки данных
Возможность измерения площади по контуру
Встроенный фильтр On-Pass, e-Dif, Gl1de
Использование датчиков GreenSeeker
Встроенная аккумуляторная батарея
Видеовход для подключения камер
Программа дорожной навигации
Совместимость с офисным ПО
Пыле- и влагозащищённость
Светодиодная линейка
Документация:
Презентация
GFX-750 DGPS поддерживает несколько уровней точности:
OnPath – получасовой резерв при пропадании сигнала (30-и сантиметровая точность от ряда к ряду);
RangePoint RTX – прием поправок также осуществ. со спутника или через сотовые сети, точность 15 см;
Omnistar HP/XP – сервисы коррекции, гарантирующие точность от 5-10 до 7-12 см;
CenterPoint RTX – прием поправок со спутника или через сотовые сети, точность 3,8 см;
RTK – приём поправок от базовой станции, точность 2 см.
В агронавигаторе уже активировано получение бесплатных OnPath и платных RangePoint RTX поправок,
чтобы воспользоваться другими платными поправками нужно приобретать коды их активации.
Состав и стоимость системы без приобретения РТК станции:
Агронавигатор GFX-750 DGPS - 5000$ (320 000 рублей)
Коды активации уровня точности с 15 см RangePoint RTX, до 2 см RTK - 4200$ (270 000 рублей)
Подруливающее устройство Trimble EZ-Pilot Pro на руль с/х машины - 4870$ (310 000 рублей)
Итого: 14 000$ (920 000 рублей) + платные поправки
Стоимость получения поправок от сети базовых RTK станций* - 500 руб./ сутки
Стоимость получения поправок от сети базовых RTK станций* - 5 000 руб./ месяц
Стоимость получения поправок от сети базовых RTK станций* - 48 000 руб./ год.
*Проверьте, покрывает ли сеть базовых станций EFT Cors Ваши поля, на сайте eft-cors.ru
Состав и стоимость системы с приобретением РТК станции:
Агронавигатор GFX-750 DGPS - 5000$ (320 000 рублей)
Коды активации уровня точности с 15 см RangePoint RTX, до 2 см RTK - 4200$ (270 000 рублей)
Подруливающее устройство Trimble EZ-Pilot Pro на руль с/х машины - 4870$ (310 000 рублей)
Мобильная базовая РТК станция M1 Plus - 240 000 рублей
Итого: 14 000$ (920 000 рублей) + 240 000 рублей = 1 160 000 рублей
Если на территории Ваших полей нестабильная мобильная связь или она вовсе отсутствует,
то Вам нужно будет приобрести радиомодем RM1 35W (подключается к РТК станции) - 87 000 рублей.
Если Вам нужен гидравлический автопилот, то система будет дороже на 300 000 рублей.
Дополнительно можно активировать функцию автоматического отключения секций.
У Вас есть вопрос или Вы хотите сделать заказ? Заполните форму ниже и мы перезвоним Вам
Более 1000 довольных клиентов из разных регионов России! Вы можете связаться с ними и спросить отзыв о нашей работе.
Ниже список наших клиентов за последние несколько лет, контакты предоставляем по запросу
Автономная область Еврейская
ИП ГКФХ Чередниченко Юрий Алексеевич
Автономная область Еврейская, Ленинский район, село Биджан
КФХ Казаков Кирилл Сергеевич
Автономная область Еврейская, Октябрьский район, село Благословенное
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Алтайский край, Алейский район, с. Вавилон
КФХ Хорошилов Сергей Борисович
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КФХ Щелкунов Владимир Петрович
Алтайский край, Алтайский район, село Старобелокуриха
ИП ГКФХ Солошенко Виктор Петрович
Алтайский край, Волчихинский район, с. Новокормиха
СПК Колхоз Фрунзенский
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КФХ Летковский Алексей Федорович
Алтайский край, Ключевский район, село Васильчуки
ИП ГКФХ Валяев Евгений Александрович
Алтайский край, Краснощековский район, с. Усть-Козлуха
ООО "Кузнецк"
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КФХ Журавлев Алексей Дмитриевич
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КФХ Солохин Николай Дмитриевич
Алтайский край, Новичихинский район, с. Поломошное
ООО Мельниково
Алтайский край, Новичихинский район, село Мельниково
ЗАО Колыванское
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ООО Перспектива
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ПТКХ "Алмаз" Парамзина
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ООО КФХ ГУЩИНА В.И.
Волгоградская область, Новониколаевский район, село Купава
КФХ Задемидченко Алексей Александрович
Волгоградская область, Октябрьский район, село Громославка
ИП ГКФХ Бахмутов Виктор Валентинович
Волгоградская область, Фроловский район, п. Образцы
Вологодская область
АО «ПЛЕМЗАВОД РОДИНА»
Вологодская область, Вологодский район, п/о Огарково
Воронежская область
ИП ГКФХ Горбунков Виктор Георгиевич
Воронежская область, Борисоглебский район г.Борисоглебск
КФХ Ахмедханов Исламутдин Мурадович
Воронежская область, Верхнехавский район, село Верхняя Плавица
ООО Золотой Колос
Воронежская область, г. Борисоглебск
ООО АГРОТЕХНИКА
Воронежская область, г. Воронеж
ИП ГКФХ Буц Виктор Викторович
Воронежская область, Грибановский район, село Малые Алабухи 1-е
ИП ГКФХ Степанова Татьяна Владимировна
Воронежская область, Кантемировский район, село Митрофановка
ООО Победа
Воронежская область, Каширский р-он, село Каширское
КФХ Лозовой Олег Николаевич
Воронежская область, Новохоперский район, поселок Михайловский
КФХ Алекумов Николай Александрович
Воронежская область, Петропавловский район, село Петропавловка
СПК Колхоз Староникольский
Воронежская область, Хохольский район, село Староникольское
Ивановская область
СПК Русь
Ивановская область, Пучежский район, д. Дроздиха
СПК "Большевик
Ивановская область, Родниковский район, село Болотново
СПК Россия
Ивановская область, Родниковский район, село Острецово
Иркутская область
ИП ГКФХ Мунгалов Андрей Андриянович
Иркутская область, Баяндаевский район, п. Баяндай
ИП Акимов Олег Валентинович
Иркутская область, г. Иркутск
ООО СХПК "АгроБайкал"
Иркутская область, г. Иркутск
ИП ГКФХ Белопольская Светлана Николаевна
Иркутская область, Куйтунский район, д. Александро-Невская станица
Кабардино-Балкарская Республика
ИП Прытков Михаил Алексеевич
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Пролетарское
Калужская область
ООО СП имени Димитрова
Калужская область, Мещовский район, ж/д ст.Кудринская
Кемеровская область
ООО Абсолют-Авто
Кемеровская область, город Новокузнецк
ООО Барачатское
Кемеровская область, Крапивинский район, село Барачаты
ООО Крестьянское хозяйство Победитель
Кемеровская область, Мариинский район, п. Первомайский
ООО ОПХ "Новопокровское"
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Новопокровка
КФХ Темпель Илья Владимирович
Кемеровская область, Юргинский район
Кировская область
СХПК "Искра"
Кировская область, Оричевский район, д. Кучелапы
СПК Заря
Кировская область, Даровской район, пгт. Даровской
ООО Вотчина
Кировская область, Яранский район, с. Никола
Костромская область
СПК Маяк
Костромская область, Галичский район, д.Толтуново
Краснодарский край
ИП Худояров Алишер Даньярович
Краснодарский край, Белореченский район, поселок Ганжинский
ЗАО Азовская Судоремонтная Компания
Краснодарский край, г. Ейск
ОАО Агрофирма-племзавод "Победа"
Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская
ИП ГКФХ Вороной Александр Федорович
Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая
КФХ Суханов Евгений Васильевич
Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Кубанский
КФХ Родькин Михаил Петрович
Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская
ИП ГКФХ Шаванов Владислав Викторович
Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская
Красноярский край
АО Племзавод Краснотуранский
Красноярский край, Краснотуранский район, село Лебяжье
АО "БЕРЕЗОВСКОЕ"
Красноярский край, Курагинский район, с. Березовское
ООО А/Ф Учумская
Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск
Курганская область
КФХ Ветошкин Андрей Викторович
Курганская область, Далматовский район, д. Загайново
ООО СХП Отрадное
Курганская область, Далматовский район, село Нижний Яр
КФХ Акулов Сергей Аркадьевич
Курганская область, Каргапольский район, поселок Майский
ИП ГКФХ Морозов Геннадий Витальевич
Курганская область, Кетовский район, д. Грачево
ООО УЧХОЗ Каширинское
Курганская область, Кетовский район, село Каширино
ИП ГКФХ Живцова Людмила Васильевна
Курганская область, Куртамышский район, село Камаган
ООО Зауралье
Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган
КФХ Суслов Сергей Александрович
Курганская область, Притобольный район, село Нагорское
ИП ГКФХ Ерофеев Владимир Григорьевич
Курганская область, Притобольный район, село Ялым
КФХ Фаниль
Курганская область, Сафакулевский район, д. Калмык-Абдрашево
ИП Шарапов Александр Иванович
Курганская область, Сафакулевский район, село Яланское
ЗАО Куйбышевское
Курганская область, Целинный район, село Кислянка
ООО Озерное
Курганская область, Целинный район, село Сетово
ООО Агролидер
Курганская область, Шадринский район, село Большое Кабанье
КФХ Кокшарова Ольга Александровна
Курганская область, Шатровский район, село Изъедугино
ООО НИВА
Курганская область, Шатровский район, село Мехонское
Курская область
КФХ Кристалл
Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское
ИП ГКФХ Костина Ирина Игоревна
Курская область, г. Курск
ИП ГКФХ Сергеев Николай Иванович
Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное
ЗАО Касторное-АГРО-Инвест
Курская область, Касторенский район, п. Касторное
ИП Майнулов Александр Николаевич
Курская область, Пристенский район, Бобрышево
Липецкая область
СПЖК АгроРусГарант
Липецкая область, Данковский район, село Воскресенское
ООО Борковский
Липецкая область, Тербунский район, село Борки
Московская область
ООО ГазАгрохим
Московская область, г. Москва
ООО Альтарес
Московская область, г. Озёры
ИП Глава КФХ Мельников Игорь Евгеньевич
Московская область, г. Ступино
ООО Красная Звезда
Московская область, Зарайский район, д. Журавна
Нижегородская область
КФХ Строкин Алексей Владимирович
Нижегородская область, Арзамасский район, село Абрамово
ООО СИП "Агро-Сейма"
Нижегородская область, г. Дзержинск
ИП ГКФХ Латухин Борис Алексеевич
Нижегородская область, Чкаловский район, д. Высокая
Новгородская область
ООО Сташевское
Новгородская область, Шимский район, село Шимск
ЗАО Тартасское
Новосибирская область, Венгеровский район, село Заречье
Новосибирская область
АО Полевод
Новосибирская область, Искитимский район, село Белово
АО Птицефабрика Евсинская
Новосибирская область, Искитимский район, станция Евсино
СПК Урожай
Новосибирская область, Коченевский район, д. Приозерная
КХ "Солнышко"
Новосибирская область, Краснозерский район, п. Успенский
КФХ Дмитриево
Новосибирская область, Красноозерный район, селоПетропавловка
КФХ Самохвалов Василий Иванович
Новосибирская область, Татарский район, селоНовомихайловка
МФ и НС НСО (ГАУССО НСО ТПНИ)
Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин
КФХ Дамоевский Алексей Владимирович
Новосибирская область, Тогучинский район, д. Кудрино
Омская область
ООО АГРОЗАПЧАСТЬ
Омская область, г. Омск
ИП ГКФХ Заборин Сергей Юрьевич
Омская область, Москаленский район, село Алексеевка
СПК Славянин
Омская область, Нововаршавский район, село Славянка
Оренбургская область
ИП Сорокин Евгений Анатольевич
Оренбургская область, Адамовский район, поселок Обильный
СПК (Колхоз) Аниховский
Оренбургская область, Адамовский район, село Аниховка
ООО Зерно
Оренбургская область, Александровский район, п. Романовский
КФХ Мерянов Владимир Николаевич
Оренбургская область, Алексеевский район, село Мочегай
КФХ Галимов Равиль Мухаметович
Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Отделение 3
КФХ Усяев Дамир Раифович
Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево
СПК колхоз "Рассвет"
Оренбургская область, Асекеевский район, село Кутлуево
КФХ Паршин Виктор Анатольевич
Оренбургская область, Асекеевский район, село Мартыновка
КФХ Молостов Владислав Петрович
Оренбургская область, Бугурусланский район, село Нуштайкино
ИП ГКФХ Баландин Владимир Иванович
Оренбургская область, Бузулукский район, с. Сухоречка
СПК Зеленый Гай
Оренбургская область, Бузулукский район, село Красная Слободка
ООО Липовское
Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка
КФХ Филиппов Александр Владимирович
Оренбургская область, Бузулукский район, село Могутово
ООО Палимовское плюс
Оренбургская область, Бузулукский район, село Палимовка
КФХ Мочелов Юрий Владимирович
Оренбургская область, Бузулукский район, село Преображенка
ИП ГКФХ Закриев Махмуд Довтаевич
Оренбургская область, Бузулукский район, село Сухоречка
ООО Новотроицкое
Оренбургская область, Бузулукский район, село Троицкое
КФХ Айгуль
Оренбургская область, Гайский район, поселок Старо-Халилово
КФХ Кутлизамаев Рустам Фаритович
Оренбургская область, Гайский район, село Писаревка
ООО КФХ Буревестник
Оренбургская область, город Оренбург
КФХ Лукьянов Олег Александрович
Оренбургская область, город Оренбург
КФХ Пилюгина Ивана Ивановича
Оренбургская область, город Оренбург, село Городище
ООО А7 Агро
Оренбургская область, Илекский район, село Илек
КФХ Донсков Николай Иванович
Оренбургская область, Илекский район, село Нижнеозерное
КФХ Шарипов Ишбулат Ишбулдович
Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Кировск
СПК Колхоз Приморский
Оренбургская область, Кваркенский район, село Приморск
КФХ Павлов Александр Викторович
Оренбургская область, Красногвардейский район, поселок Свердловский
КФХ Сорокин Константин Юрьевич
Оренбургская область, Красногвардейский район, село Ивановка
КФХ Бальцер Яков Васильевич
Оренбургская область, Красногвардейский район, село Красиково
КХ Бюра
Оренбургская область, Кувандыкский район, село Новопокровка
ООО Агрофирма Поимская
Оренбургская область, Кувандыкский район, село Новосимбирка
ИП ГКФХ Бочаров Сергей Владимирович
Оренбургская область, Курманаевский район, село Андреевка
ИП Лапшин Юрий Петрович
Оренбургская область, Курманаевский район, село Андреевка
КФХ Гридасов Ефим Федорович
Оренбургская область, Курманаевский район, село Ефимовка
КФХ Моргунова Оксана Ивановна
Оренбургская область, Курманаевский район, село Кандауровка
КФХ Щеглов Николай Николаевич
Оренбургская область, Курманаевский район, село Скворцовка
ООО Виктория
Оренбургская область, Матвеевский район, село Емельяновка
ООО АГРОХИМИЯ
Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск
ООО Отрада
Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка
КФХ Новиков Василий Николаевич
Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Привольный
КФХ Кечин Александр Григорьевич
Оренбургская область, Новосергиевский район, село Рыбкино
СПК Колхоз имени Кирова
Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
КФХ Филев Юрий Алексеевич
Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Новенький
ООО АГРОРЕЗЕРВ-СВ
Оренбургская область, Оренбургский район, село Благословенка
ОАО Орский Элеватор
Оренбургская область, Орский район, г. Орск
ИП Паушкин Петр Николаевич
Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский
КФХ Жаркенев Мтигула Акошевич
Оренбургская область, Первомайский район, поселок Малый Зайкин
СПК Никольское
Оренбургская область, Первомайский район, поселок Революционный
КФХ Александровское
Оренбургская область, Первомайский район, село Мирошкино
КХ Чишма
Оренбургская область, Переволоцкий район, село Габдрафиково
КФХ Сгибнев Вадим Анатольевич
Оренбургская область, Переволоцкий район, село Донецкое
КФХ Муслюмов Рашит Мурсалимович
Оренбургская область, Переволоцкий район, село Зубочистка Первая
КФХ Неретин Сергей Васильевич
Оренбургская область, Пономаревский район, поселок Река Дема
Глава КФХ Макеев Иван Константинович
Оренбургская область, Пономаревский район, поселок Река Дема
КФХ Загадка
Оренбургская область, Пономаревский район, село Дюсьметьево
КФХ Гилязов Фарит Шагитович
Оренбургская область, Пономаревский район, село Наурузово
ООО Луч
Оренбургская область, Пономаревский район, село Пономаревка
ИП ГКФХ Праведный Василий Иванович
Оренбургская область, Пономаревский р-он, село Алексеевка
ООО Сельхозпродукт
Оренбургская область, Саракташский район, поселок Саракташ
ИП Портов Николай Александрович
Оренбургская область, Саракташский район, село Кондуровка
ООО Колос
Оренбургская область, Светлинский район ,п. Коскуль
ООО Светлый путь
Оренбургская область, Северный район, село Русский Кандыз
ООО Южный-Агро
Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Покровка
ООО Дружба
Оренбургская область, Сорочинский район, село Романовка
КФХ Долина
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Рябиновый
КФХ Лепехов Сергей Николаевич
Оренбургская область, Тоцкий район, село Марковка
КФХ Пивнев Александр Петрович
Оренбургская область, Тоцкий район, село Павлово-Антоновка
КФХ Митин Андрей Анатольевич
Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
ИП ГКФХ Баймурзин Азамат Зуфарович
Оренбургская область, Тюльганский район, село Алабердино
КФХ Баширова Асия Фагимовна
Оренбургская область, Шарлыкский район, село Новомусино
ИП Саиткулов Филюс Рафисович
Оренбургская область, Шарлыкский район, село Сарманай
КФХ Ятросов Александр Георгиевич
Оренбургская область, Грачевский район, село Грачевка
Орловская область
КФХ Калинин Владимир Юрьевич
Орловская область, Болховский район, село Руднево
КФХ Меркулов Игорь Иванович
Орловская область, Верховский район, поселок городского типа Верховье
КФХ Редькин Андрей Михайлович
Орловская область, Корсаковский район, д. Александровка
КФХ Озерки
Орловская область, Покровский район, д. Критово
Пензенская область
СПК Помощник
Пензенская область, Колышлейский район, село Бекетовка
КФХ Елкин Сергей Григорьевич
Пензенская область, Нижнеломовский район, село Овчарное
ООО Спектр
Пензенская область, Спасский район, город Спасск
ООО Дубровки
Пензенская область, Спасский район, село Дубровки
Пермский край
ООО Агрофирма Победа
Пермский край, Карагайский район, село Нердва
СПК ГОРД КУЖИМ
Пермский край, Куединский р-он, село Большой Гондыр
ООО Агрохозяйство Родина
Пермский край, Сивинский район, село Сива
Приморский край
СХПК Восход
Приморский край, Анучинский район, село Чернышевка
Крестьянское хозяйство Тимчишина А.С
Приморский край, Октябрьский район, село Синельниково-2
Псковская область
ИП Рыцев Алексей Николаевич
Псковская область, Печорский район, город Печоры
Республика Башкортостан
КФХ Серпков Владимир Павлович
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Северный
СПК Завет
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Гусево
ООО Колос
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Михайловка
ООО До-Союз
Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы
СПК Дружба
Республика Башкортостан, Бакалинский район, селоНовоурсаево
ООО Алексеевка
Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей
ООО Гарант
Республика Башкортостан, Белебеевский район, д. Пахарь
КФХ Шипицын Александр Степанович
Республика Башкортостан, Белебеевский район, д. Репьевка
КФХ Камалов Зульфат Салихьянович
Республика Башкортостан, Буздякский район, село Якупово
ООО "Буздякский Сортоучасток"
Республика Башкортостан, Буздякский районе, с. Ишмен
ИП ГКФХ Иголкин Алексей Васильевич
Республика Башкортостан, г. Уфа
ООО КХ Урожай
Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Бурлы
КФХ Резяпов Руслан Винерович
Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Янгискаин
ООО Уныш
Республика Башкортостан, Ишимбайский район, село Урман-Бишкадак
ООО Башкортостан-Агро
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Савалеево
КХ Северный
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, село Ефремкино
ИП Ибрагимов Нафис Хусаинович
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, д. Каскиново
ООО Агрофирма Иртюбяк
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Семено-Петровское
ООО КХ Криваткина Н.А.
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Юмагузино
ООО Авангард
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Чуртан
ООО АП имени Калинина
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Николаевка
ГУСП Совхоз Алексеевский
Республика Башкортостан, уфимский район, д. Алексеевка
СПК Базы
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, село Юмашево
ООО Башкир агроинвест
Республика Башкортостан, Чишминский район, рабочий поселок Чишмы
ИП ГКФХ Мусин Рафаил Хатипович
Республика Башкортостан, Шаранский район, село Шаран
ООО АФ Колос
Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Гайниямак
Республика Калмыкия
ООО АВТОТЕХСЕРВИС
Республика Калмыкия, г. Элиста
ИП ГКФХ Кикеев Владислав Геннадьевич
Республика Калмыкия, Приютненский район, СМО п. Песчаный
Республика Крым
КФХ Почхуа Владимир Станиславович
Республика Крым, Белогорский район, село Муромское
КФХ Сасин Сергей Степанович
Республика Крым, Сакский район, село Зерновое
Республика Мордовия
ИП ГКФХ Куманев Александр Александрович
Республика Мордовия, Большеигнатовский район, село Атяшево
Республика Северная Осетия - Алания
ИП ГКФХ Умашев Арсланбек Абдулезович
Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, пос.Калининский
Республика Татарстан
ООО СХП Северный
Республика Татарстан, Арский район, село Шушмабаш
ООО Поповка
Республика Татарстан, Бавлинский район, село Поповка
ИП ГКФХ Даутов Тимур Радикович
Республика Татарстан, Буинский район, г. Буинск
ОАО Буинскагрохимсервис
Республика Татарстан, Буинский район, город Буинск
ИП ГКФХ Айзатуллин Салават Касымович
Республика Татарстан, Буинский район, с. Каменный Брод
ИП ГКФХ Низамов Рустем Фзурович
Республика Татарстан, Буинский район, с. Старые Тинчали
ТД МТЗ-ЕлАЗ
Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, территория Промышленная площадка Алабуга, улица 9, 1
КФХ Садриева Савия Хамзовна
Республика Татарстан, Кайбицкий район, село Кушманы
ИП ГКФХ Шагеев Илшат Илхамутдинович
Республика Татарстан, Кукморский район, с. Мамашир
ГКФХ Баязитов Габдельбар Билалович
Республика Татарстан, Куморский район, с. Кошкино
ООО Агрофирма Родные края - Туган Як
Республика Татарстан, Муслюмовский район, село Нижний Табын
ООО Агрофирма Кармалы
Республика Татарстан, Нижнекамский район, село Кармалы
КФХ Габитов Рузаль Маликович
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, поселок городского типа Рыбная Слобода
Ростовская область
ИП Белокобыльская Наталья Ильинична
Ростовская область, г. Морозовск
КФХ Шевырев Александр Иванович
Ростовская область, Каменский район, хутор Верхние Грачики
ИП ГКФХ Королев Николай Николаевич
Ростовская область, Милютинский район, хутор Новодмитриевский
ИП Черкашин Василий Николаевич
Ростовская область, Морозовский район, п. Комсомольский
Самарская область
ИП Куканов Сергей Алексеевич
Самарская область, Алексеевский район, селоГавриловка
ООО ВолгаСемМаркет
Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук
КФХ Емельянцев Валерий Викторович
Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы
КФХ Сомов Сергей Петрович
Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы
ООО Колос
Самарская область, Красноармейский район, поселок Куйбышевский
ИП Кондрашев Владимир Викторович
Самарская область, Пестравский район, село Пестравка
ООО Нива
Самарская область, Пестравский р-он, село Идакра
КФХ Ларионов Геннадий Александрович
Самарская область, Приволжский район, поселок Нижнеозерецкий
КФХ Ларионов Геннадий Александрович
Самарская область, Приволжский район, поселок Нижнеозерецкий
КФХ Башкиров Леонид Николаевич
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино
СХА имени Пушкина
Самарская область, Похвистневский район. село Красные Ключи
Саратовская область
ИП ГКФХ Романюк Александр Владимирович
Саратовская область, Балашовский район, с. Малая Семеновка
ООО НАША ТЕМА
Саратовская область, г. Саратов
КФХ Кузнецов Иван Николаевич
Саратовская область, город Хвалынск
ИП Маркин Илья Николаевич
Саратовская область, Духовницкий район, село Новозахаркино
ИП ГКФХ Демидов Андрей Климентьевич
Саратовская область, Ершовский район, село Орлов-Гай
ИП ГКФХ Декисова Динара Тауфековна
Саратовская область, Марксовский р-он, п. Колос
ООО Октябрьское
Саратовская область, Перелюбский район, поселок Октябрьский
ИП Москаленко Денис Владимирович
Саратовская область, Турковский район, рабочий поселок Турки
Свердловская область
КФХ Баянкин Николай Владимирович
Свердловская область, Алапаевский р-он, село Деево
ИП ГКФХ Нифонтов Петр Сергеевич
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Октябрина
ИП ГКФХ Бахарев Александр Сергеевич
Свердловская область, Каменский район, село Покровское
Ставропольский край
КФХ Абдуллаев Мухтар Мдалиевич
Ставропольский край, Левокумский район, село Турксад
ООО Колос
Ставропольский край, Александровский район, село Александровское
ООО Садовое
Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское
КФХ Блохин Иван Иванович
Ставропольский край, Благодарненский район, село Алексеевское
ООО СП Новинское
Ставропольский край, Георгиевский район, станица Незлобная
ООО СХП ПРОСТОР
Ставропольский край, Георгиевский р-он, поселоБалковский
ООО Кардинал-Агро
Ставропольский край, Георгиевский р-он, ст. Александрийская
ИП Дворядкин Александр Николаевич
Ставропольский край Георгиевский район, ст. Незлобная
ИП Лукошкин Николай Викторович
Ставропольский край, город Георгиевск
Тамбовская область
КФХ Марков Александр Николаевич
Тамбовская область, Петровский район, село Покрово-Чичерино
Тверская область
ИП ГКФХ Андреева Нина Владимировна
Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, д. Пестиха
ИП Чистяков Василий Михайлович
Тверская область, Сандовский район, д. Кресты
Тульская область
КФХ "Татьяна"
Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк
ИП ГКФХ Магадов Рашид Магомедович
Тульская область, Ефремовский район, село Ступино
КФХ Селявин Владимир Николаевич
Тульская область, Куркинский район, поселок Михайловский
КФХ Алавердов Эмзар Мамедович
Тульская область, Тепло-огаревский район, п. Теплое
ИП ГКФХ Коломиец Андрей Николаевич
Тульская область, Ясногорский район, поселок Спицинский
Тюменская область
ООО Агрофонд
Тюменская область, Голышмановский район, село Евсино
ООО ДЕНВИЛ-АГРО
Тюменская область, город Тюмень
ЗАО Озерки
Тюменская область, Заводоуковский район, поселок Озерки
СХК Березовский
Тюменская область, Исетский район, д.Созонова
КФХ Журавлёв Евгений Дмитриевич
Тюменская область, Ишимский район, село Неволина
Удмуртская республика
КХ Понамарева Дмитрия Ивановича
Удмуртская республика, Завьяловский район, с. Завьялово
ИП Сапожников Александр Викторович
Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. Котово
ООО Россия
Удмуртская Республика, Можгинский р-он, село Большая Уча
СПК Колхоз Искра
Удмуртская республика, Увинский район, село Чекан
АО Ошмес
Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Ляльшур
СПК Нива
Удмуртская республика, Юкаменский район, д. Починки
СХПК "Горд Октябрь"
Удмуртсткая Республика, Вавожский район, д. Зяглуд-Какся
Ульяновская область
ООО СМД
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Пушкарева
ИП ГКФХ Антипов Александр Кузьмич
Ульяновская область, Майнский район, село Вязовка
ИП ГКФХ Афанасьев Сергей Анатольевич
Ульяновская область, Мелекесский район, село Александровка
ООО КФХ Возрождение
Ульяновская область, Чердаклинский район, село Озерки
Хабаровский край
КФХ Ищенко Игорь Александрович
Хабаровский край, г. Амурск
ООО Хабаровский страховой семенной фонд
Хабаровский край, Хабаровский район, село Восточное
ИП ГКФХ Прилепин Иван Сергеевич
Хабаровский край, Хабаровский район, село Князе-Волконское
Челябинская область
ИП Зарипов Фангиль Фаузеевич
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Большая Куйсарина
ООО Заозёрный
Челябинская область, Варненский район, п.Красный Октябрь
ООО ЮЖ-УРАЛ-АГРО
Челябинская область, г. Челябинск
ИП Гераскин Виктор Павлович
Челябинская область, город Челябинск
ООО Нива
Челябинская область, Карталинский район, поселок Центральный
ООО Возрождение
Челябинская область, Кизильский район, поселок Новоершовский
ИП ГКФХ Какаулин Евгений Викторович
Челябинская область, Октябрьский район, поселок Крутоярский
КФХ Резниченко Андрей Михайлович
Челябинская область, Октябрьский район, село Маячное
ООО Заря
Челябинская область, Сосновский район, село Долгодеревенское
КФХ Кузнецов Анатолий Васильевич
Челябинская область, Увельский район, поселок Каменский
ИП ГКФХ Болаченцев Александр Сергеевич
Челябинская область, Увельский район, село Петровское
СХПК Черноборский
Челябинская область, Чесменский район, п. Черноборский
ИП Валиев Илгар Газрат-оглы
Челябинская область, Чесменский район, п. Черноборский
ИП Панасюк Анатолий Макарович
Челябинская область, Чесменский район, п.Луговой
КФХ Хусаинов Мурат Жамбулович
Челябинская область, Чесменский район, поселок Редутово
Чеченская республика
ООО Агрохолдинг Кавказ
Чеченская республика, Надтеречный район, село Гвардейское
ИП ГКФХ Гидизов Сулейман Магомедович
Чеченская Республика, Надтеречный район, селоГвардейское
СПК Племзавод Свобода
Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, д. Сятракасы
Ярославская область
ИП Шолин Александр Викторович
Ярославская область, Борисоглебский р-он, д. Стрелка
Казахстан
ТОО Астана Агропартнер
Казахстан, г. Астана
КХ Бесаул
Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский р-он, Пионерский с/о, село Приишимское
ТОО ИНСПЭК
Казахстан, Костанайская область,Аулиекольский р-он.,село Аулиеколь
Автономная область Еврейская, Ленинский район, село Биджан
КФХ Казаков Кирилл Сергеевич
Автономная область Еврейская, Октябрьский район, село Благословенное
Алтайский край, Алейский район, с. Вавилон
КФХ Хорошилов Сергей Борисович
Алтайский край, Алейский район, село Вавилон
КФХ Щелкунов Владимир Петрович
Алтайский край, Алтайский район, село Старобелокуриха
ИП ГКФХ Солошенко Виктор Петрович
Алтайский край, Волчихинский район, с. Новокормиха
СПК Колхоз Фрунзенский
Алтайский край, Завьяловский район, село Глубокое
КФХ Летковский Алексей Федорович
Алтайский край, Ключевский район, село Васильчуки
ИП ГКФХ Валяев Евгений Александрович
Алтайский край, Краснощековский район, с. Усть-Козлуха
ООО "Кузнецк"
Алтайский край, Крутихинский район, село Волчно-Бурлинское
КФХ Журавлев Алексей Дмитриевич
Алтайский край, Крутихинский район, село Крутиха
КФХ Солохин Николай Дмитриевич
Алтайский край, Новичихинский район, с. Поломошное
ООО Мельниково
Алтайский край, Новичихинский район, село Мельниково
ЗАО Колыванское
Алтайский край, Павловский район, село Колыванское
ООО Перспектива
Алтайский край, Солтонский район, село Солтон
ПТКХ "Алмаз" Парамзина
Алтайский край, Табунский район, с. Алтайское
СПК Плосковский
Алтайский край, Третьяковский район, село Плоское
ИП Кузнецов Иван Алексеевич
Алтайский край, Целинный район, село Дружба
ООО ВГК
Алтайский край, Целинный район, селоВерх-Марушка
КФХ Кравченко Анатолий Иванович
Алтайский край, Целинный район, селоВоеводское
Амурская область, город Зея
ООО Пограничное
Амурская область, Константиновский район, село Нижняя Поолтавка
ООО Амурский Партизан
Амурская область, Тамбовский район, село Тамбовка
Белгородская область, Валуйский район, хутор Леоновка
ИП ГКФХ Подгорный Владимир Иванович
Белгородская область, Краснояружский район, село Илек-Пеньковка
ИП ГКФХ Евсюков Владимир Ильич
Белгородская область, Ровеньский район, поселок Ровеньки
КФХ Хурчак Сергей Иванович
Белгородская область, Ровеньской райоон, село Масловка
ИП Бондаренко Сергей Михайлович
Белгородская область, Шебекинский район, село Вознесеновка
Владимирская область, Селивановский район, д. Губино
СПК Гавриловское
Владимирская область, Суздальский район, село Гавриловское
ООО Агрохозяйство Петровское
Владимирская область, Юрьев – Польский район, село Большепетровское
Волгоградская область, г. Волгоград
ИП ГКФХ Семиглазов Владимир Сергеевич
Волгоградская область, Жирновский район, рп Красный Яр
КФХ Перелыгин Сергей Николаевич
Волгоградская область, Жирновский район, село Кленовка
ООО Бояков
Волгоградская область, Кумылженский район, станица Кумылженская
КФХ Зенчев Сергей Витальевич
Волгоградская область, Михайловский район, хутор Большемедведевский
КФХ Фисенко Андрей Юрьевич
Волгоградская область, Новоаннинский район, х. Дробязкин
ООО КФХ ГУЩИНА В.И.
Волгоградская область, Новониколаевский район, село Купава
КФХ Задемидченко Алексей Александрович
Волгоградская область, Октябрьский район, село Громославка
ИП ГКФХ Бахмутов Виктор Валентинович
Волгоградская область, Фроловский район, п. Образцы
Вологодская область, Вологодский район, п/о Огарково
Воронежская область, Борисоглебский район г.Борисоглебск
КФХ Ахмедханов Исламутдин Мурадович
Воронежская область, Верхнехавский район, село Верхняя Плавица
ООО Золотой Колос
Воронежская область, г. Борисоглебск
ООО АГРОТЕХНИКА
Воронежская область, г. Воронеж
ИП ГКФХ Буц Виктор Викторович
Воронежская область, Грибановский район, село Малые Алабухи 1-е
ИП ГКФХ Степанова Татьяна Владимировна
Воронежская область, Кантемировский район, село Митрофановка
ООО Победа
Воронежская область, Каширский р-он, село Каширское
КФХ Лозовой Олег Николаевич
Воронежская область, Новохоперский район, поселок Михайловский
КФХ Алекумов Николай Александрович
Воронежская область, Петропавловский район, село Петропавловка
СПК Колхоз Староникольский
Воронежская область, Хохольский район, село Староникольское
Ивановская область, Пучежский район, д. Дроздиха
СПК "Большевик
Ивановская область, Родниковский район, село Болотново
СПК Россия
Ивановская область, Родниковский район, село Острецово
Иркутская область, Баяндаевский район, п. Баяндай
ИП Акимов Олег Валентинович
Иркутская область, г. Иркутск
ООО СХПК "АгроБайкал"
Иркутская область, г. Иркутск
ИП ГКФХ Белопольская Светлана Николаевна
Иркутская область, Куйтунский район, д. Александро-Невская станица
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Пролетарское
Калужская область, Мещовский район, ж/д ст.Кудринская
Кемеровская область, город Новокузнецк
ООО Барачатское
Кемеровская область, Крапивинский район, село Барачаты
ООО Крестьянское хозяйство Победитель
Кемеровская область, Мариинский район, п. Первомайский
ООО ОПХ "Новопокровское"
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Новопокровка
КФХ Темпель Илья Владимирович
Кемеровская область, Юргинский район
Кировская область, Оричевский район, д. Кучелапы
СПК Заря
Кировская область, Даровской район, пгт. Даровской
ООО Вотчина
Кировская область, Яранский район, с. Никола
Костромская область, Галичский район, д.Толтуново
Краснодарский край, Белореченский район, поселок Ганжинский
ЗАО Азовская Судоремонтная Компания
Краснодарский край, г. Ейск
ОАО Агрофирма-племзавод "Победа"
Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская
ИП ГКФХ Вороной Александр Федорович
Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая
КФХ Суханов Евгений Васильевич
Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Кубанский
КФХ Родькин Михаил Петрович
Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская
ИП ГКФХ Шаванов Владислав Викторович
Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская
Красноярский край, Краснотуранский район, село Лебяжье
АО "БЕРЕЗОВСКОЕ"
Красноярский край, Курагинский район, с. Березовское
ООО А/Ф Учумская
Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск
Курганская область, Далматовский район, д. Загайново
ООО СХП Отрадное
Курганская область, Далматовский район, село Нижний Яр
КФХ Акулов Сергей Аркадьевич
Курганская область, Каргапольский район, поселок Майский
ИП ГКФХ Морозов Геннадий Витальевич
Курганская область, Кетовский район, д. Грачево
ООО УЧХОЗ Каширинское
Курганская область, Кетовский район, село Каширино
ИП ГКФХ Живцова Людмила Васильевна
Курганская область, Куртамышский район, село Камаган
ООО Зауралье
Курганская область, Куртамышский район, с. Камаган
КФХ Суслов Сергей Александрович
Курганская область, Притобольный район, село Нагорское
ИП ГКФХ Ерофеев Владимир Григорьевич
Курганская область, Притобольный район, село Ялым
КФХ Фаниль
Курганская область, Сафакулевский район, д. Калмык-Абдрашево
ИП Шарапов Александр Иванович
Курганская область, Сафакулевский район, село Яланское
ЗАО Куйбышевское
Курганская область, Целинный район, село Кислянка
ООО Озерное
Курганская область, Целинный район, село Сетово
ООО Агролидер
Курганская область, Шадринский район, село Большое Кабанье
КФХ Кокшарова Ольга Александровна
Курганская область, Шатровский район, село Изъедугино
ООО НИВА
Курганская область, Шатровский район, село Мехонское
Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское
ИП ГКФХ Костина Ирина Игоревна
Курская область, г. Курск
ИП ГКФХ Сергеев Николай Иванович
Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное
ЗАО Касторное-АГРО-Инвест
Курская область, Касторенский район, п. Касторное
ИП Майнулов Александр Николаевич
Курская область, Пристенский район, Бобрышево
Липецкая область, Данковский район, село Воскресенское
ООО Борковский
Липецкая область, Тербунский район, село Борки
Московская область, г. Москва
ООО Альтарес
Московская область, г. Озёры
ИП Глава КФХ Мельников Игорь Евгеньевич
Московская область, г. Ступино
ООО Красная Звезда
Московская область, Зарайский район, д. Журавна
Нижегородская область, Арзамасский район, село Абрамово
ООО СИП "Агро-Сейма"
Нижегородская область, г. Дзержинск
ИП ГКФХ Латухин Борис Алексеевич
Нижегородская область, Чкаловский район, д. Высокая
Новгородская область, Шимский район, село Шимск
ЗАО Тартасское
Новосибирская область, Венгеровский район, село Заречье
Новосибирская область, Искитимский район, село Белово
АО Птицефабрика Евсинская
Новосибирская область, Искитимский район, станция Евсино
СПК Урожай
Новосибирская область, Коченевский район, д. Приозерная
КХ "Солнышко"
Новосибирская область, Краснозерский район, п. Успенский
КФХ Дмитриево
Новосибирская область, Красноозерный район, селоПетропавловка
КФХ Самохвалов Василий Иванович
Новосибирская область, Татарский район, селоНовомихайловка
МФ и НС НСО (ГАУССО НСО ТПНИ)
Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин
КФХ Дамоевский Алексей Владимирович
Новосибирская область, Тогучинский район, д. Кудрино
Омская область, г. Омск
ИП ГКФХ Заборин Сергей Юрьевич
Омская область, Москаленский район, село Алексеевка
СПК Славянин
Омская область, Нововаршавский район, село Славянка
Оренбургская область, Адамовский район, поселок Обильный
СПК (Колхоз) Аниховский
Оренбургская область, Адамовский район, село Аниховка
ООО Зерно
Оренбургская область, Александровский район, п. Романовский
КФХ Мерянов Владимир Николаевич
Оренбургская область, Алексеевский район, село Мочегай
КФХ Галимов Равиль Мухаметович
Оренбургская область, Асекеевский район, поселок Отделение 3
КФХ Усяев Дамир Раифович
Оренбургская область, Асекеевский район, село Асекеево
СПК колхоз "Рассвет"
Оренбургская область, Асекеевский район, село Кутлуево
КФХ Паршин Виктор Анатольевич
Оренбургская область, Асекеевский район, село Мартыновка
КФХ Молостов Владислав Петрович
Оренбургская область, Бугурусланский район, село Нуштайкино
ИП ГКФХ Баландин Владимир Иванович
Оренбургская область, Бузулукский район, с. Сухоречка
СПК Зеленый Гай
Оренбургская область, Бузулукский район, село Красная Слободка
ООО Липовское
Оренбургская область, Бузулукский район, село Липовка
КФХ Филиппов Александр Владимирович
Оренбургская область, Бузулукский район, село Могутово
ООО Палимовское плюс
Оренбургская область, Бузулукский район, село Палимовка
КФХ Мочелов Юрий Владимирович
Оренбургская область, Бузулукский район, село Преображенка
ИП ГКФХ Закриев Махмуд Довтаевич
Оренбургская область, Бузулукский район, село Сухоречка
ООО Новотроицкое
Оренбургская область, Бузулукский район, село Троицкое
КФХ Айгуль
Оренбургская область, Гайский район, поселок Старо-Халилово
КФХ Кутлизамаев Рустам Фаритович
Оренбургская область, Гайский район, село Писаревка
ООО КФХ Буревестник
Оренбургская область, город Оренбург
КФХ Лукьянов Олег Александрович
Оренбургская область, город Оренбург
КФХ Пилюгина Ивана Ивановича
Оренбургская область, город Оренбург, село Городище
ООО А7 Агро
Оренбургская область, Илекский район, село Илек
КФХ Донсков Николай Иванович
Оренбургская область, Илекский район, село Нижнеозерное
КФХ Шарипов Ишбулат Ишбулдович
Оренбургская область, Кваркенский район, поселок Кировск
СПК Колхоз Приморский
Оренбургская область, Кваркенский район, село Приморск
КФХ Павлов Александр Викторович
Оренбургская область, Красногвардейский район, поселок Свердловский
КФХ Сорокин Константин Юрьевич
Оренбургская область, Красногвардейский район, село Ивановка
КФХ Бальцер Яков Васильевич
Оренбургская область, Красногвардейский район, село Красиково
КХ Бюра
Оренбургская область, Кувандыкский район, село Новопокровка
ООО Агрофирма Поимская
Оренбургская область, Кувандыкский район, село Новосимбирка
ИП ГКФХ Бочаров Сергей Владимирович
Оренбургская область, Курманаевский район, село Андреевка
ИП Лапшин Юрий Петрович
Оренбургская область, Курманаевский район, село Андреевка
КФХ Гридасов Ефим Федорович
Оренбургская область, Курманаевский район, село Ефимовка
КФХ Моргунова Оксана Ивановна
Оренбургская область, Курманаевский район, село Кандауровка
КФХ Щеглов Николай Николаевич
Оренбургская область, Курманаевский район, село Скворцовка
ООО Виктория
Оренбургская область, Матвеевский район, село Емельяновка
ООО АГРОХИМИЯ
Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск
ООО Отрада
Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка
КФХ Новиков Василий Николаевич
Оренбургская область, Новосергиевский район, поселок Привольный
КФХ Кечин Александр Григорьевич
Оренбургская область, Новосергиевский район, село Рыбкино
СПК Колхоз имени Кирова
Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское
КФХ Филев Юрий Алексеевич
Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Новенький
ООО АГРОРЕЗЕРВ-СВ
Оренбургская область, Оренбургский район, село Благословенка
ОАО Орский Элеватор
Оренбургская область, Орский район, г. Орск
ИП Паушкин Петр Николаевич
Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский
КФХ Жаркенев Мтигула Акошевич
Оренбургская область, Первомайский район, поселок Малый Зайкин
СПК Никольское
Оренбургская область, Первомайский район, поселок Революционный
КФХ Александровское
Оренбургская область, Первомайский район, село Мирошкино
КХ Чишма
Оренбургская область, Переволоцкий район, село Габдрафиково
КФХ Сгибнев Вадим Анатольевич
Оренбургская область, Переволоцкий район, село Донецкое
КФХ Муслюмов Рашит Мурсалимович
Оренбургская область, Переволоцкий район, село Зубочистка Первая
КФХ Неретин Сергей Васильевич
Оренбургская область, Пономаревский район, поселок Река Дема
Глава КФХ Макеев Иван Константинович
Оренбургская область, Пономаревский район, поселок Река Дема
КФХ Загадка
Оренбургская область, Пономаревский район, село Дюсьметьево
КФХ Гилязов Фарит Шагитович
Оренбургская область, Пономаревский район, село Наурузово
ООО Луч
Оренбургская область, Пономаревский район, село Пономаревка
ИП ГКФХ Праведный Василий Иванович
Оренбургская область, Пономаревский р-он, село Алексеевка
ООО Сельхозпродукт
Оренбургская область, Саракташский район, поселок Саракташ
ИП Портов Николай Александрович
Оренбургская область, Саракташский район, село Кондуровка
ООО Колос
Оренбургская область, Светлинский район ,п. Коскуль
ООО Светлый путь
Оренбургская область, Северный район, село Русский Кандыз
ООО Южный-Агро
Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Покровка
ООО Дружба
Оренбургская область, Сорочинский район, село Романовка
КФХ Долина
Оренбургская область, Тоцкий район, п. Рябиновый
КФХ Лепехов Сергей Николаевич
Оренбургская область, Тоцкий район, село Марковка
КФХ Пивнев Александр Петрович
Оренбургская область, Тоцкий район, село Павлово-Антоновка
КФХ Митин Андрей Анатольевич
Оренбургская область, Тоцкий район, село Тоцкое
ИП ГКФХ Баймурзин Азамат Зуфарович
Оренбургская область, Тюльганский район, село Алабердино
КФХ Баширова Асия Фагимовна
Оренбургская область, Шарлыкский район, село Новомусино
ИП Саиткулов Филюс Рафисович
Оренбургская область, Шарлыкский район, село Сарманай
КФХ Ятросов Александр Георгиевич
Оренбургская область, Грачевский район, село Грачевка
Орловская область, Болховский район, село Руднево
КФХ Меркулов Игорь Иванович
Орловская область, Верховский район, поселок городского типа Верховье
КФХ Редькин Андрей Михайлович
Орловская область, Корсаковский район, д. Александровка
КФХ Озерки
Орловская область, Покровский район, д. Критово
Пензенская область, Колышлейский район, село Бекетовка
КФХ Елкин Сергей Григорьевич
Пензенская область, Нижнеломовский район, село Овчарное
ООО Спектр
Пензенская область, Спасский район, город Спасск
ООО Дубровки
Пензенская область, Спасский район, село Дубровки
Пермский край, Карагайский район, село Нердва
СПК ГОРД КУЖИМ
Пермский край, Куединский р-он, село Большой Гондыр
ООО Агрохозяйство Родина
Пермский край, Сивинский район, село Сива
Приморский край, Анучинский район, село Чернышевка
Крестьянское хозяйство Тимчишина А.С
Приморский край, Октябрьский район, село Синельниково-2
Псковская область, Печорский район, город Печоры
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Северный
СПК Завет
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Гусево
ООО Колос
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Михайловка
ООО До-Союз
Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы
СПК Дружба
Республика Башкортостан, Бакалинский район, селоНовоурсаево
ООО Алексеевка
Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей
ООО Гарант
Республика Башкортостан, Белебеевский район, д. Пахарь
КФХ Шипицын Александр Степанович
Республика Башкортостан, Белебеевский район, д. Репьевка
КФХ Камалов Зульфат Салихьянович
Республика Башкортостан, Буздякский район, село Якупово
ООО "Буздякский Сортоучасток"
Республика Башкортостан, Буздякский районе, с. Ишмен
ИП ГКФХ Иголкин Алексей Васильевич
Республика Башкортостан, г. Уфа
ООО КХ Урожай
Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Бурлы
КФХ Резяпов Руслан Винерович
Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Янгискаин
ООО Уныш
Республика Башкортостан, Ишимбайский район, село Урман-Бишкадак
ООО Башкортостан-Агро
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Савалеево
КХ Северный
Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, село Ефремкино
ИП Ибрагимов Нафис Хусаинович
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, д. Каскиново
ООО Агрофирма Иртюбяк
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Семено-Петровское
ООО КХ Криваткина Н.А.
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Юмагузино
ООО Авангард
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Чуртан
ООО АП имени Калинина
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Николаевка
ГУСП Совхоз Алексеевский
Республика Башкортостан, уфимский район, д. Алексеевка
СПК Базы
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, село Юмашево
ООО Башкир агроинвест
Республика Башкортостан, Чишминский район, рабочий поселок Чишмы
ИП ГКФХ Мусин Рафаил Хатипович
Республика Башкортостан, Шаранский район, село Шаран
ООО АФ Колос
Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Гайниямак
Республика Калмыкия, г. Элиста
ИП ГКФХ Кикеев Владислав Геннадьевич
Республика Калмыкия, Приютненский район, СМО п. Песчаный
Республика Крым, Белогорский район, село Муромское
КФХ Сасин Сергей Степанович
Республика Крым, Сакский район, село Зерновое
Республика Мордовия, Большеигнатовский район, село Атяшево
Республика Северная Осетия - Алания, Моздокский район, пос.Калининский
Республика Татарстан, Арский район, село Шушмабаш
ООО Поповка
Республика Татарстан, Бавлинский район, село Поповка
ИП ГКФХ Даутов Тимур Радикович
Республика Татарстан, Буинский район, г. Буинск
ОАО Буинскагрохимсервис
Республика Татарстан, Буинский район, город Буинск
ИП ГКФХ Айзатуллин Салават Касымович
Республика Татарстан, Буинский район, с. Каменный Брод
ИП ГКФХ Низамов Рустем Фзурович
Республика Татарстан, Буинский район, с. Старые Тинчали
ТД МТЗ-ЕлАЗ
Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, территория Промышленная площадка Алабуга, улица 9, 1
КФХ Садриева Савия Хамзовна
Республика Татарстан, Кайбицкий район, село Кушманы
ИП ГКФХ Шагеев Илшат Илхамутдинович
Республика Татарстан, Кукморский район, с. Мамашир
ГКФХ Баязитов Габдельбар Билалович
Республика Татарстан, Куморский район, с. Кошкино
ООО Агрофирма Родные края - Туган Як
Республика Татарстан, Муслюмовский район, село Нижний Табын
ООО Агрофирма Кармалы
Республика Татарстан, Нижнекамский район, село Кармалы
КФХ Габитов Рузаль Маликович
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, поселок городского типа Рыбная Слобода
Ростовская область, г. Морозовск
КФХ Шевырев Александр Иванович
Ростовская область, Каменский район, хутор Верхние Грачики
ИП ГКФХ Королев Николай Николаевич
Ростовская область, Милютинский район, хутор Новодмитриевский
ИП Черкашин Василий Николаевич
Ростовская область, Морозовский район, п. Комсомольский
Самарская область, Алексеевский район, селоГавриловка
ООО ВолгаСемМаркет
Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук
КФХ Емельянцев Валерий Викторович
Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы
КФХ Сомов Сергей Петрович
Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы
ООО Колос
Самарская область, Красноармейский район, поселок Куйбышевский
ИП Кондрашев Владимир Викторович
Самарская область, Пестравский район, село Пестравка
ООО Нива
Самарская область, Пестравский р-он, село Идакра
КФХ Ларионов Геннадий Александрович
Самарская область, Приволжский район, поселок Нижнеозерецкий
КФХ Ларионов Геннадий Александрович
Самарская область, Приволжский район, поселок Нижнеозерецкий
КФХ Башкиров Леонид Николаевич
Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино
СХА имени Пушкина
Самарская область, Похвистневский район. село Красные Ключи
Саратовская область, Балашовский район, с. Малая Семеновка
ООО НАША ТЕМА
Саратовская область, г. Саратов
КФХ Кузнецов Иван Николаевич
Саратовская область, город Хвалынск
ИП Маркин Илья Николаевич
Саратовская область, Духовницкий район, село Новозахаркино
ИП ГКФХ Демидов Андрей Климентьевич
Саратовская область, Ершовский район, село Орлов-Гай
ИП ГКФХ Декисова Динара Тауфековна
Саратовская область, Марксовский р-он, п. Колос
ООО Октябрьское
Саратовская область, Перелюбский район, поселок Октябрьский
ИП Москаленко Денис Владимирович
Саратовская область, Турковский район, рабочий поселок Турки
Свердловская область, Алапаевский р-он, село Деево
ИП ГКФХ Нифонтов Петр Сергеевич
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Октябрина
ИП ГКФХ Бахарев Александр Сергеевич
Свердловская область, Каменский район, село Покровское
Ставропольский край, Левокумский район, село Турксад
ООО Колос
Ставропольский край, Александровский район, село Александровское
ООО Садовое
Ставропольский край, Александровский район, село Круглолесское
КФХ Блохин Иван Иванович
Ставропольский край, Благодарненский район, село Алексеевское
ООО СП Новинское
Ставропольский край, Георгиевский район, станица Незлобная
ООО СХП ПРОСТОР
Ставропольский край, Георгиевский р-он, поселоБалковский
ООО Кардинал-Агро
Ставропольский край, Георгиевский р-он, ст. Александрийская
ИП Дворядкин Александр Николаевич
Ставропольский край Георгиевский район, ст. Незлобная
ИП Лукошкин Николай Викторович
Ставропольский край, город Георгиевск
Тамбовская область, Петровский район, село Покрово-Чичерино
Тверская область, Бежецкий район, город Бежецк, д. Пестиха
ИП Чистяков Василий Михайлович
Тверская область, Сандовский район, д. Кресты
Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк
ИП ГКФХ Магадов Рашид Магомедович
Тульская область, Ефремовский район, село Ступино
КФХ Селявин Владимир Николаевич
Тульская область, Куркинский район, поселок Михайловский
КФХ Алавердов Эмзар Мамедович
Тульская область, Тепло-огаревский район, п. Теплое
ИП ГКФХ Коломиец Андрей Николаевич
Тульская область, Ясногорский район, поселок Спицинский
Тюменская область, Голышмановский район, село Евсино
ООО ДЕНВИЛ-АГРО
Тюменская область, город Тюмень
ЗАО Озерки
Тюменская область, Заводоуковский район, поселок Озерки
СХК Березовский
Тюменская область, Исетский район, д.Созонова
КФХ Журавлёв Евгений Дмитриевич
Тюменская область, Ишимский район, село Неволина
Удмуртская республика, Завьяловский район, с. Завьялово
ИП Сапожников Александр Викторович
Удмуртская Республика, Каракулинский район, д. Котово
ООО Россия
Удмуртская Республика, Можгинский р-он, село Большая Уча
СПК Колхоз Искра
Удмуртская республика, Увинский район, село Чекан
АО Ошмес
Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Ляльшур
СПК Нива
Удмуртская республика, Юкаменский район, д. Починки
СХПК "Горд Октябрь"
Удмуртсткая Республика, Вавожский район, д. Зяглуд-Какся
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Пушкарева
ИП ГКФХ Антипов Александр Кузьмич
Ульяновская область, Майнский район, село Вязовка
ИП ГКФХ Афанасьев Сергей Анатольевич
Ульяновская область, Мелекесский район, село Александровка
ООО КФХ Возрождение
Ульяновская область, Чердаклинский район, село Озерки
Хабаровский край, г. Амурск
ООО Хабаровский страховой семенной фонд
Хабаровский край, Хабаровский район, село Восточное
ИП ГКФХ Прилепин Иван Сергеевич
Хабаровский край, Хабаровский район, село Князе-Волконское
Челябинская область, Аргаяшский район, д. Большая Куйсарина
ООО Заозёрный
Челябинская область, Варненский район, п.Красный Октябрь
ООО ЮЖ-УРАЛ-АГРО
Челябинская область, г. Челябинск
ИП Гераскин Виктор Павлович
Челябинская область, город Челябинск
ООО Нива
Челябинская область, Карталинский район, поселок Центральный
ООО Возрождение
Челябинская область, Кизильский район, поселок Новоершовский
ИП ГКФХ Какаулин Евгений Викторович
Челябинская область, Октябрьский район, поселок Крутоярский
КФХ Резниченко Андрей Михайлович
Челябинская область, Октябрьский район, село Маячное
ООО Заря
Челябинская область, Сосновский район, село Долгодеревенское
КФХ Кузнецов Анатолий Васильевич
Челябинская область, Увельский район, поселок Каменский
ИП ГКФХ Болаченцев Александр Сергеевич
Челябинская область, Увельский район, село Петровское
СХПК Черноборский
Челябинская область, Чесменский район, п. Черноборский
ИП Валиев Илгар Газрат-оглы
Челябинская область, Чесменский район, п. Черноборский
ИП Панасюк Анатолий Макарович
Челябинская область, Чесменский район, п.Луговой
КФХ Хусаинов Мурат Жамбулович
Челябинская область, Чесменский район, поселок Редутово
Чеченская республика, Надтеречный район, село Гвардейское
ИП ГКФХ Гидизов Сулейман Магомедович
Чеченская Республика, Надтеречный район, селоГвардейское
СПК Племзавод Свобода
Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, д. Сятракасы
Ярославская область, Борисоглебский р-он, д. Стрелка
Казахстан, г. Астана
КХ Бесаул
Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский р-он, Пионерский с/о, село Приишимское
ТОО ИНСПЭК
Казахстан, Костанайская область,Аулиекольский р-он.,село Аулиеколь
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