Как правильно выбрать агронавигатор?

Чтобы впоследствии не оказаться разочарованным покупкой агронавигатора, важно понимать, на чем могут экономить производители, и на какие характеристики стоит обратить особое внимание при выборе прибора.



Дисплей

В первую очередь стоит учесть, каким дисплеем комплектуется система параллельного вождения. Если самые первые курсоуказатели могли быть вообще без экранов, так как эту роль выполняли специальные индикаторы, то современный агронавигатор обязательно должен иметь большой, качественный, цветной экран, на котором в процессе работы закрашивается обработанная площадь, ведется её подсчет, прорисовываются треки движения техники и даются подсказки относительно степени отклонения от заданной линии. Важной функцией является возможность регулировки яркости экрана, а также наличие дневного и ночного режимов работы, чтобы можно было снизить нагрузку на глаза механизатора в темное время суток. Удивительно, но такие элементарные функциональные возможности иногда отсутствуют даже у дорогостоящих агронавигаторов.



Надежность корпуса

Как правило, работа в поле часто сопровождается условиями повышенной запыленности, влажности и вибрации. Чтобы эти внешние факторы не наносили вреда электронному GPS агро прибору, его корпус должен обладать достаточной степенью защищенности. Производители дешевых систем параллельного вождения комплектуют их дисплеями в недорогом пластиковом корпусе, необладающими никакими защитными характеристиками. Пыль легко проникает в щели и открытые разъемы дисплея и оседает на электронных элементах. Под влиянием условий влажной среды пыле-грязевая смесь приобретает агрессивные свойства и оказывает необратимое негативное воздействие. Как следствие, срок службы таких дешевых дисплеев оказывается недолгим, и ремонту такие виды поломок обычно не подлежат.



Мы контролируем надежность продаваемых приборов, поэтому все продаваемые приборы выполнены из прочного промышленного пластика и обладают устойчивостью к ударам, вибрации и высоким температурам.



Ресурсы

При параллельном вождении системе приходится обрабатывать большие потоки данных, которые она ежесекундно получает со спутников для точного позиционирования. Выполнение таких задач требует максимального задействования системных ресурсов. Но если производитель, сэкономив, укомплектовал прибор недостаточно мощным процессором и другими низкокачественными деталями, то очень вероятно, что в самый разгар работы система не справится с нагрузкой и начнет зависать, или же вовсе остановится.



Одной из причин выхода курсоуказателя из строя может стать его перегрев или перепады напряжения. Это вполне возможно, ведь многие аграрии используют старые модели тракторов, работа которых часто не отличается стабильностью. А ведь питание прибор получает именно от агрегата, на котором он установлен. Поэтому все продаваемые нами агронавигаторы имеют защиту от перепадов напряжения, а также систему теплоотвода, защищающую от перегрева.



Точность

Одной из главных задач любого агронавигатора является точное позиционирование, которое зависит от используемого GPS приемника. Хороший GPS приемник, обеспечивающий сантиметровую точность, стоит довольно дорого, именно поэтому высокоточная качественная система параллельного вождения не может стоить очень дешево. Чтобы не оказаться обманутым, при покупке нужно не только на словах узнать, какую точность гарантирует производитель, но и выяснить, какой именно GPS приемник будет входить в комплект, как он выглядит, какими характеристиками обладает.



Сервис

Все наши партнёры-производители тщательно тестируют свои приборы, и, если надо, работают над их усовершенствованием, производят доработку программного обеспечения. Мы и наши партнёры заинтересованы в обратной связи с конечным потребителем и всегда готовы оказать техническую поддержку. А нацеленный только на прибыль производитель особо не задается вопросом качества и собственной репутации. Поэтому, сталкиваясь с негативными последствиями после продажи низкокачественных приборов, может просто поменять свой адрес, сайт или телефон, чтобы избежать ответственности.



Наш пятилетний опыт по внедрению систем параллельного вождения подтвердил: бренд имеет значение. Люди доверяют компании, которая имеет хорошую репутацию и производит качественные приборы для аграриев. Наша команда всегда готова оказать техническую поддержку своим клиентам, интересуются их потребностями и регулярно расширяют свой ассортимент, пополняя его новыми моделями и аксессуарами.



Агронавигатор – это прибор, который должен помочь оптимизировать работу техники в поле и снижать расходы на топливо, удобрения, посевные материалы. Чтобы система параллельного вождения принесла в итоге реальный экономический эффект и не вызвала разочарований, при её выборе лучше доверять профессионалам. Не стоит покупать очень дешевые приборы от непроверенных производителей, ведь это заведомый риск.



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